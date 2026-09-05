Berducedo acoge hoy el festival folclórico Virxe dos Milagres
Las cantareiras Arco da Vella de Domaio, el grupo "Os terribles de Donas" del Val Miñor y la ACF Solaina forman el cartel
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La Capela dos Milagres, en el barrio moañés de Berducedo-Piñeiro, acoge hoy la celebración del XXX Festival Folclórico Virxe dos Milagres, a partir de las 19:00 horas.
En el festival actuarán las agrupaciones Asociación Cultural y Folclórica Solaina de Berducedo-Piñeiro; las cantareiras Arco da Vella de Domaio y el grupo de música tradicional «Os terribles de Donas», un grupo histórico de la comarca del Val Miñor. El festival está organizado por ACF Solaina con el apoyo del Concello. n
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