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Berducedo acoge hoy el festival folclórico Virxe dos Milagres

Las cantareiras Arco da Vella de Domaio, el grupo "Os terribles de Donas" del Val Miñor y la ACF Solaina forman el cartel

Presentación del festival en la Praza do Concello de Moaña.

Presentación del festival en la Praza do Concello de Moaña. / Fdv

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Cristina González

La Capela dos Milagres, en el barrio moañés de Berducedo-Piñeiro, acoge hoy la celebración del XXX Festival Folclórico Virxe dos Milagres, a partir de las 19:00 horas.

En el festival actuarán las agrupaciones Asociación Cultural y Folclórica Solaina de Berducedo-Piñeiro; las cantareiras Arco da Vella de Domaio y el grupo de música tradicional «Os terribles de Donas», un grupo histórico de la comarca del Val Miñor. El festival está organizado por ACF Solaina con el apoyo del Concello. n

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