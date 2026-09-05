Aulas a punto para un curso con menos horas lectivas de profesores

La concejala de Obras de Cangas, Sagrario Martínez, apura estos días la puesta a punto de los centros educativos en lo que concierne a su departamento con labores de mantenimiento. Le dan vueltas al nuevo camino escolar seguro en el CEIP de O Hío que se realizará, coordinado con el centro, con dos pasos en los accesos al edificio, delimitado con estructuras metálicas con cadenas. En Cangas, con 9 centros educativos, se desbrozó todo el entorno del colegio de Castrillón, se dio material para pintar a la Anpa y con cargo al remanente se arreglará el parque del colegio, señala la concejala. En el de A Rúa también se desbrozó y chorreó la parte delantera, además de arreglos varios. Los desbroces se extendieron al CEIP San Roque, en donde se acondicionaron el muro y portales; como también desbrozaron en el de O Hio, se arreglaron baños y se mejorará el parque con el remanente municipal.El primer pistoletazo de salida del curso lo dieron ayer las guarderías, que abrieron sus puertas con reuniones para familias.

Obras de impermeabilización en la escuela infantil Galiña Azul de Moaña. / Fdv

Entre los institutos de Cangas, el IES Rodeira comienza bien a nivel de ciclos, manteniendo toda la oferta y a mayores el Dual Intensivo de Telecomunicaciones, por lo que los alumnos que están matriculados en 1º y cumplan los requesitos podrán acceder a prácticas remuneradas en empresa. La crisis de las cafeterías, que antes funcionaban bien en estos centros, llega de nuevo al instituto. El curso empezará sin este servicio ya que la empresa concesionaria renunció el 1 de julio. La adjudicación se plantea complicada porque con los requisitos de los productos que no pueden vender, no salen las cuentas. La licitación podrá tardar unos meses, y hasta diciembre no se prevé que haya cafetería.

Estructuras metálicas para delimitar el camino escolar seguro de O Hío. / Fdv

En este IES también tendrán que espear las demandadas clases de adultos, ya que hasta que no se cubran las matrículas de las Enseñanzas Básicas Iniciais (EBI) no van acubrir las dos plazas de maestras que tiene el centro, que siempre se hacía en el concurso proviisonal, por lo que habrá que esperar a las profesoras para organizar y no hay ganrantía de que puedan empezar el 16 de septiembre como otros años.

Desbroces en el colegio de Castrillón en Cangas. / Fdv

El nuevo curso estará marcado por la reducción de la jornada léctica del profesorado, como señalan en el IES As Barxas de Moaña. La jornada pasa de 20 a 18 horas semanales. En este centro y teniendo en cuenta esto, se pidió un incremento de cuatro docentes para garantizar el correcto funcionamiento del mismo, aunque sólo han concedido tres y consideran un refuerzo insuficiente para atender al alumnado con necesidades especiales de apoyo a la atención a la diversidad, que aumentan año tras año. El IES afronta el curso con la reforma, con recursos propios, del aula de Polos Creativos, un espacio destinado a fomentar la innovación y desarrolo de nuevos proyectos educativos. En cuanto a obras, están pendientes las de la Xunta con el arreglo de la fachada, después de los desprendimientos del curso pasado, y por parte del Concello el corte de dos árboles secos.

Aula de uno de los colegios de Moaña que fue pintada. / Fdv

Será un curso marcado también en Moaña, con 11 centros educativos, por la pérdida del plurilingüismo en el CEIP Reibón que se solicitó desde el mismo centro tras la polémica del curso pasado debido a la falta de profesorado de inglés. La concejala de Ensino, Dolores Chapela, hace balance de las actuaciones, con pintados por 9.826 euros en Abelendo, A Guía, Quintela, Seara y 12 radiadores en Reibón; se prepararon parques infantiles en Seara y Reibón con caucho y césped ( 28.043 euros) y en Seara se contrató también la renovación del cierre perimetral en el lateral que da al pabellón (3.872 euros).

Trazados por donde discurrirá el camino escolar seguro del CEIP de O Hío. / Fdv

En la Escuela Infantil de O Con se está adaptando un baño (2.360 euros) y destaca la actuación en la escuela infantil Galiña Azul, con problemas de humedad,en donde fue impermeabilizada la terraza que filtraba al aula de bebés. Después se comprobó que las humedades también procedían de los tabiques de un muro lateral y se amplió la actuación, por lo está pendiente la colocación de azulejos en la terraza. La inversión es de 39.385 euros, de los que 15.750 los compensa el Consorcio de Benestar e Igualdade de la liquidación semestral que realiza el Concello. Desde la Concejalía de Mobilidade se procedió al pintado de pasos de peatones y aparcamientos del vial trasero del CEIP Reibón, con 8.500 euros, que se reclamarán a la junta de compensación de la urbanización de A Xunqueira, como competente en el mantenimiento de la carretera.

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En Bueu, con 6 centros, el foco está en el colegio de Cela por la obra de 300.000 euros para el cambio de cubierta por la Xunta, que está en marcha y le quedan dos meses de trabajo, aunque garantizan el inicio del curso.