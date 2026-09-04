El PP denuncia la desaparición de su pancarta sobre las viviendas sociales en O Con y rajada la de Domaio

El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, denuncia la reiterada vandalización de las pancartas colocadas por la formación popular en el municipio, la última ocurrida con la que estaba instalada en O Con y que denunciaba que Moaña iba a perder 300 viviendas sociales en As Raiñas por decisión del BNG de Leticia Santos. «Después de sufrir reiteradamente la retirada de bridas, desapareció por completo y la instalada en agosto en Domaio fue rajada». Dice que las bridas en O Con las dejaron en el suelo por loque serán retiradas por los propios populares «por respeto a los vecinos y al municipio». Recuerda que hace años la pancarta en las carpinterías de ribeira de A Seara para denunciar la privatización de las mismas en favor de colectivos amigos, desapareció en dos ocasiones.

Pancarta que estaba instalada por el PP en O Con. / Fdv

Piñeiro considera preocupante la situación porque afecta a la libertad de expresión y al pluralismo político, especialmente cuando se trata de mensajes que cuestionan la actuación del gobierno local del BNG: «Resulta curioso que los que más se llenan la boca hablando de paz, democracia y tolerancia sean incapaces de respetar una pancarta». Añaden los populares que la retirada o vandalización de sus pancartas no les hará renunciar a su labor de oposición y advierten de que continuarán denunciando todas aquellas cuestiones que consideren perjudiciales para los vecinos: "Pueden retirar una pancarta, pueden rajarla o hacerla desaparecer, pero no van a conseguir que el PP deje de hablar, de renunciar y de defender los intereses de los vecinos de Moaña."