La Policía Local de Cangas lleva a los tribunales al gobierno local

El contencioso interpuesto por un miembro de la Policía Local contra el gobierno de Cangas no hace más que incidir en la lucha que mantiene este cuerpo con el tripartito. En el fondo de todo está el desacuerdo de la Policía Local de patrullar en la zona rural. En su momento, solicitaron un plus por hacerlo, que el gobierno local se lo denegó; después se aferraron a una cuestión de competencia, que deja claro que es la Guardia Civil quien tiene que velar por el cumplimiento de las órdenes de tráfico en la zona rural. Lo que esta demanda trata de echar por tierra es la solución alcanzada entre Concello de Cangas y Subdelgación del Gobierno, que consiste en nombrar núcleos urbanos dentro dela zona rural, donde sí tendría competencia la Policía Local.

El recurso hace referencia a la instalación de señales "Entrada a poblado" en tramo de las carreteras que no son de titularidad municipal, sin que al recurrente se le haya acreditado la correspondiente autorización o título sectorial habilitante. Denuncia la "pretensión de imponer o mantener, sin acto administrativo formal e individualizado comunicando a la plantilla, el ejercicio por la Policía Local de Cangas de funciones de vigilancia, denuncia y disciplina de tráfico en los tramos afectados por dicha señalización. El recurso ya fue admitido a trámite por parte del Tribunal de Instancia Sección de lo Contencioso Administrativo Plaza Número 3 de Pontevedra. En la parte dispositiva de la causa se acuerda dar traslado a la administración demandada del escrito de demanda y documentos presentados por parte del recurrente, requiriéndole que remita el expediente administrativo a la mayor brevedad posible y, solo en último caso, con al menos 15 días de antelación del término señalada para la vista, defiendo notificar en los cinco días siguientes la resolución por la que se acuerde su remisión a cuantos aparezcan como interesados en el expediente emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.

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En el mes de julio, un grupo de policías locales denunciaba que con esta nueva fórmula no se podían garantizar la seguridad de los ciudadanos ni se llega a unos mínimos necesarios para la seguridad de los policías. Se traslada que los agentes piensan en su seguridad y en la de los vecinos y según diversas versiones había varias bajas médicas. Se aseguraba que no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos en los núcleos urbanos y que a pesar de ello, el gobierno pretende que una sola patrulla abandone Cangas y se dirija a las playas. "Se juega con la seguridad de los vecinos", decían los policías. Por otra parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), que siempre tuvo claro que la nueva fórmula acordada con el Subdelegado del Gobierno y que tenía las complacencias todas de Madrid desde el punto de vista legal, no se atrevió a imponer el criterio, por mucho que se colocaran las señales que anunciaban los núcleos urbanos en el rural. En esta ocasión, al contrario de lo que había sucedido en su primer año de mandato, trató de no hacer escándalo, de mantener el conflicto entre las paredes del Concello y no entrar en un enfrentamiento descarnado con el citado año. Pero pecó de falta de decisión, de abrir definitivamente un enfrentamiento con los líderes sindicales de la Policía Local, que son los que lideran esta lucha. Así que el verano terminó sin presencia de la Policía Local en la zona de plazas ordenando el tráfico. Hay que saber qué ocurriría si el gobierno tripartito hubiese aceptado pagar un plus a la Policía Local por realizar estos trabajos de tráfico en la zona rural o de playas, si seguirían guareciendo en las competencias. Estos movimientos policiales dañaron la imagen del tripartito, sobre todo de la alcaldesa, que fue quien lideró la lucha con el fin de que el tráfico en la zona de playas estuviera ordenado. El verano se acabó y la Policía ganó la disputa. Ya no vale de mucho ni el informe legal que presentó la alcaldesa abre la vigilancia y sanción en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns. En el documento se indica que un camino rural municipal puede no ser una carretera y, al mismo tiempo, tener la consideración de vía interubanas, si se encuentra fuera del poblado. El artículo 7 de la Ley de Tráfico atribuye a la Policía Local la ordenación y dirección de tráfico´en el casco urbano. En conclusión el informe mantiene que en los caminos de O Hío y Liméns que discurren dentro del poblado, la competencia ordinaria para la vigilancia, denuncia y sanción de las infracciones de tráfico corresponde al Concello de Cangas, a través de la Policía Local. En caminos rurales fuera del poblado, aunque sean de titularidad municipal y no tengan la consideración de carretera, la tienen de vías interurbanas para efectos de tráfico. La competencia ordinaria vigilancia y denuncia corresponde a la Guardia Civil.