El plan director para Banda do Río, en Bueu: cinco fases y una inversión de 20 millones

Los vecinos de Banda do Río y del resto de Bueu ya pueden consultar el documento del plan director para la mejora del barrio, que se presentó este viernes en sociedad en el antiguo astillero de Purro y ante más de medio centenar de vecinos, comerciantes y representantes de los distintos grupos de la corporación. La memoria y los planos permanecerán en la carpintería de ribera y en el salón de plenos del Concello para que las personas y colectivos puedan presentar sugerencias durante el periodo de información pública que se abrió oficialmente con esta presentación y que se prolongará hasta el 1 de octubre. Este plan director es el primer paso en un camino que será muy largo, pero que hay que iniciar ya. La propuesta recoge una secuenciación en cinco fases, alguna de las cuales se puede dividir en subfases, y un presupuesto global de más de 20 millones de euros. Un horizonte ambicioso ya que en la fase de concurso de ideas se barajaban cuatro etapas y más de 5 millones de euros.

El acto público convocado para exponer el documento contó con la presencia de una de las arquitectas responsables de la UTE Fandiño-Landlab, María Fandiño, que en primer lugar intentó hacer entender que el plan director no es un proyecto en sí mismo, sino una guía y un instrumento de planificación para garantizar una imagen homogénea y la conservación de la «identidade propia». «É como un pentagrama musical no que agora hai que colocar as notas, que neste caso serían as obras a realizar», explicó empleando un símil musical.

A lo largo de su intervención María Fandiño detalló las líneas maestras de este plan, demostrando un profundo estudio previo del terreno y de las dinámicas sociales. Recordó una de las fases que se le quedó grabada durante las visitas y reuniones con los vecinos: «Queremos zonas peatonais, non terrazonais». La arquitecta explicó que el muro de contención contra las maruxías se mantendrá e incluso se reforzará con una segunda altura, lo que a su vez permitirá generar una zona de gradas y amortiguar los embates del mar. A lo largo del frente marítimo habrá tres tanques de retención de agua para acumularla en momentos de precipitaciones intensas o crecidas. Un agua que luego se podría reutilizar o evacuar de manera progresiva.

La presentación del plan director en el astillero de Banda do Río, en Bueu. / Fdv

A raíz de la intervención de uno de los asistentes, que planteaba aprovechar para dotarse de colectores más grandes para evacuar hacia el mar en lugar de retener ese agua, expuso que esa opción no era viable. Las autorizaciones para nuevos puntos de vertido son cada vez más escasas para evitar que esas grandes cantidades de agua, que arrastran consigo aceites y otros elementos contaminantes, lleguen al medio marino sin depurar.

Trasladar las terrazas al paseo para garantizar la movilidad y accesibilidad

Una de las propuestas que recoge el plan director para facilitar la movilidad y accesibilidad universal es mover las terrazas. Así, en lugar de situarse en el margen izquierdo de la Avenida Montero Ríos [en dirección a Can do Penedo] se ubicarían en el derecho, en el propio paseo. Una manera de dejar libres las aceras y facilitar el tránsito. «É unha alternativa que xa se probou e que resulta un éxito comprobado: unha persoa que está nunha terraza prefire estar sentada nun paseo vendo cara o mar e non nunha acera, con xente pasando e os coches circulando ao lado», manifestó.

Al hilo de la movilidad y el tráfico, el documento plantea que el tramo de la Avenida Montero Ríos que atraviesa el barrio se mantenga abierto a la circulación rodada, pero solo para residentes, servicios o emergencias.

Una de las propuestas que genera más debate y reticencias es la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo bajo la pista deportiva de Banda do Río, un espacio que aprovechó para recalcar que se mantendrá porque forma parte de la vida social del centro de Bueu. Las dudas vecinales están relacionadas con la presencia del mar y las maruxías. Tanto María Fandiño como el alcalde, Félix Juncal, insistieron en que de momento se trata de una propuesta, que llegado el momento tendrá que analizarse si es viable tanto desde el punto de vista técnico y de seguridad como económico. «Esa en todo caso sería a guinda ás actuacións previstas no plan», afirmó el regidor.

Gráfico y cuadro con las fases, presupuesto y superficies del plan director de Banda do Río, Bueu. / UTE Fandiño-Landlab

El plan director plantea un horizonte temporal muy amplio, hasta el año 2050. Pero no se trata de una fecha cerrada, tal como manifestaron desde el equipo redactor y el Concello. Es más, Félix Juncal insistió que tiene que materializarse mucho antes. «Estamos no momento no que ou ben actuamos ou colapsamos», advirtió durante otro momento de su intervención

El propio documento que ahora se somete a información pública concluye que «el horizonte 2050 no plantea, por tanto, una imagen final cerrada, sino un proceso continuado de transformación capaz de evolucionar sin borrar el lugar. Invertir progresivamente significa así no solo mejorar infraestructuras y espacio público, sino garantizar que la transformación futura mantenga y actualice el patrimonio material, paisajístico y cultural que construye la identidad de Bueu».

Desde el Concello vinculan el contenido del plan director con la inminente obra de reurbanización de la calle Pazos Fontenla, con un presupuesto de más de 3 millones de euros. El ámbito de actuación abarca 1,1 kilómetros, desde la Escola Náutica hasta la Fonte da Abilleira, y un tramo importante forma parte del barrio de Banda do Río: desde la intersección de Johan Carballeira hacia Can do Penedo. Este proyecto se adecuó a las directrices del plan director e incluye algunas de sus medidas, como el uso de pavimentos drenantes o los «jardines de lluvia» para hacer frente a episodios de intensas precipitaciones o a eventuales crecidas.