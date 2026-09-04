Moaña firma la recepción del castro de Montealegre, sobre la Autovía do Morrazo, que ya es del Concello

Tras casi una década de gestiones, de lucha y de espera de los vecinos, el castro de Montealegre, sobre el túnel de la Autovía do Morrazo en Domaio que lleva su nombre, ya es formalmente del Concello de Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG) firmó este viernes el acta de recepción por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, cumpliendo con el acuerdo del Consello de la Xunta del pasado 27 de julio, que autorizó el cambio de titularidad del terreno de dominio público en donde se asienta el yacimiento a favor del Concello. Había un plazo de tres meses desde la publicación del decreto de esta resolución en el DOG, que se llevó a cabo el pasado 6 de agosto, pero la Xunta no lo ha dejado agotar y antes de cumplir un mes ya formaliza la entrega al Concello que estaba condicionada a la previa delimitación, limpieza y señalización del terreno por parte de la consellería que encargó a través de la Axencia Galega en abril. En esa actuación se retiraron alrededor de 60 eucaliptos, se eliminaron helechos y vegetación de forma manual, se colocó una barandilla de madera y se renovaron elementos de señalización y control de acceso

Los 9.101 metros cuadrados de superficie del castro podrán ser visitables, que es el objetivo del gobierno de Moaña, consciente también de que ayudará a la deslocalización del turismo con una oferta cultural y patrimonial que se sumará a la de la Torre de Meira. La alcaldesa ya ha trasladado a la Asociación de vecinos de Domaio y a los comuneros de la parroquia la formalización de la entrega y espera a mantener una reunión con los comuneros para firmar el convenio que regule el derecho de paso al yacimiento, ya que se hará a través del mirador de Fontenla, de titularidad de la Comunidad de Montes.

Leticia Santos califica el día como histórico y hace memoria, de cuando hace 10 años había manifestaciones para que la Xunta buscara una alternativa a la «mutilación» del castro con el desdoblamiento del corredor que destruía la ladera sur del yacimiento y comprometía su valor histórico. De ahí surgió la alternativa del ingeniero de la Xunta Ricardo López que replanteó el desdoblamiento del túnel sin una segunda boca.

Sobre la fecha para que sea visitable el castro, Santos asegura que todavía está pendiente de esa reunión con los comuneros, de hecho, el recorrido por el yacimiento se incluía como novedad en la programación de rutas turísticas del Concello de Moaña, que guía A Illa dos Ratos, y que la había incluido para este sábado 5, que habrá que reprogramar.

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¿Y que se puede visitar en Montealegre? Las personas que acudan se encontrarán los restos de un poblado galaico-romano datado entre los siglos I a.C y I d.C. con muros de estructuras constructivas, restos de la muralla y de un enlosado de acceso. El castro fue excavado en 1920 en una campaña que encabezó el intelectual galleguista Antón Losada Diéguez, en donde quedó constancia de restos de construcciones de distintas épocas y un depósito de conchas que Leticia Santos destaca como uno de los concheiros más grandes y que demuestra la vinculación de Moaña con el marisco ya en siglo I. La zona fue excavada de nuevo en 2016 con motivo del proyecto del desdoblamiento del corredor en autovía y se sacaron a la luz esculturas graníticas como una figura antropomorfa de 60 centímetros, de granito y sin cabeza, y una cabeza de caballo entre numerosas piezas de cerámica como restos de ánforas y objetos de metal. En las campañas se hallaron unas 30.000 piezas que están guardadas en el Museo de Pontevedra. n