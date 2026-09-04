Localizan en el monte Xaxán de Moaña a dos caballos con las patas atadas y una cría

El problema de los caballos de monte con las patas atadas por sus dueños, con las famosas trancas para que no puedan escapar, ha vuelto a Moaña después de un tiempo en el que habían cesado las constantes denuncias, sobre todo antes de la pandemia, de la asociación animalista Libera por la aparición de estos equinos con sus patas delanteras sujetas con cuerdas o cepos, principalmente en la zona de Domaio.

Pero la situación sigue ahí. Este mismo viernes, una alertante que se encontraba en el monte Xaxán dio aviso al Seprona de la Guardia Civil y a Protección Civil de que había vuelto a ver a una hembra y un macho con las patas atadas con cuerdas, como los vio también hace unos meses. Por aquel entonces la hembra estaba embarazada y junto a los caballos se encontraba también hoy un potro, que podría tratarse de la cría que parió la yegua, aunque en este caso estaba sin atar.

El otro caballo también con sus patas atadas. / Fdv

La alertante hizo un video para apoyar su denuncia. Una patrulla de la Guardia Civil del Seprona se desplazó hasta la zona para intentar atrapar a los animales y retirarles las cuerdas, aunque escaparon hacia una zona escarpada, lo que hacía peligroso seguirlos, tal y como señalan en la agrupación de Protección Civil de Moaña.

Imagen entera de la yegua. / Fdv

Desde esta agrupación se denuncia que siga esta lacra de las trancas, «pexas» o cepos en las patas de los caballos y llama a los propietarios a que actúen con sensibilidad para que cesen con estas medidas que además son ilegales y pueden acarrear, según la Lei de Benestar Animal, multas administrativas de entre 10.001 a 50.000 euros además de penas de cárcel. El problema, en el caso de los caballos de monte que están en esta situación, es que carecen de chip de identificación y se hace muy complicado localizar al propietario.