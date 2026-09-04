La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña

Una investigación de la Guardia Civil iniciada a raiz de la intercepación de un vehículo que transportada varias garrafas con gasóleo, ha permitido a la benemérita esclarecer robos de combustible en camiones estacionados en diferentes zonas del municipio de Mos.

Los hechos se remontan a la actuación de una patrulla de la Guardia Civil de Moaña, que procedió a la identificación y control de este vehículo con garrafas que contenían gasóleo. Ante la procedencia aparentemente desconocida del combustible, los agentes iniciaron las primeras gestiones para determinar su origen y comprobar si podía estar relacionado con algún hecho delictivo.

A partir de ese momento, y tras las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Mos llevaron a cabo una minuciosa investigación que permitió establecer la procedencia del combustible e identificar a varias personas presuntamente relacionadas con diferentes sustracciones de gasoil. Las pesquisas permitieron identificar y detener a tres varones, dos de ellos de nacionalidad española, de 62 y 58 años, y un tercero de nacionalidad portuguesa, de 38 años, todos ellos con antecedentes policiales.

Según se desprende de la investigación, los implicados utilizaban una furgoneta y varias garrafas para desplazarse hasta diferentes zonas de estacionamiento donde se encontraban camiones y, una vez allí, sustraían el gasoil directamente de sus depósitos.

La investigación permitió además esclarecer otro hecho ocurrido en el municipio de Mos, en el que se habría producido la sustracción de aproximadamente 500 litros de gasoil de los depósitos de varios camiones pertenecientes a otra empresa.

Por estos hechos fue identificado y detenido un varón de 38 años, vecino de Vigo, como presunto autor del hurto. Asimismo, se abrió una nueva línea de investigación por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el vehículo utilizado para la comisión de estos hechos, en colaboración con la Policía Local de Vigo.

Como resultado de las actuaciones desarrolladas por los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Mos, se ha conseguido desarticular dos grupos dedicados presuntamente a la sustracción de gasoil de camiones estacionados en diferentes zonas del municipio, con cuatro personas detenidas como presuntas autoras de estos hechos y la recuperación de más de 225 litros de combustible.

La actuación se inició, por tanto, con una intervención en Moaña que permitió a los investigadores seguir el rastro del combustible y determinar su posible procedencia, hasta conseguir relacionarlo con diferentes sustracciones cometidas en el municipio de Mos.

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La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los detenidos pudieran estar relacionados con otros hechos de similares características cometidos en la zona.