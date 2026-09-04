El FICBueu invita a pensar el futuro a partir de la ciencia ficción

El cine volverá a ser el gran protagonista en Bueu durante las dos próximas semanas. Este viernes se inauguró la decimonovena edición del Festival Internacional de Cinema (FICBueu), que este año propone acercarse a la ciencia ficción como un espacio de reflexión para pensar el futuro y plantea preguntas sobre los límites del cine. Una programación que incluirá casi 80 películas de 28 países a través de diferentes secciones.

El FICBueu no tiene nada que envidiar a la alfombra roja de otros festivales o grandes eventos cinematográficos. Gracias a la Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores el certamente dispone cada año de un tapiz único de arte efímero para la bienvenida a los espectadores. Un diseño que reproduce la imagen oficial del cartel de este año, que se relaciona con la ciencia ficción. El recibimiento al público se completó con un concierto justo delante de la entrada principal del Centro Social do Mar, música jazz a cargo de Chus Pazos Ensemble.

La película elegida para abrir las proyecciones de este año fue «La Jetée», una cinta de 1962 de Chris Marker. Un corto de ciencia ficción que explora la posibilidad de los viajes en el tiempo después de que una guerra nuclear arrasara la superficie del planeta. Esta elección estuvo muy presente en el discurso inaugural de uno de los directores del FICBueu, Manuel Pena, que propone al público del festival un ejercicio consistente en «abandonar a mirada curta do presente e adoptar a mirada longa da historia, a dun ser humano en evolución constante».

Alfombristas de la Asociación Cunchas e Flores, este viernes, con la gran alfombra vertical de arte efímero en el vestíbulo de acceso al FICBueu. / Fdv

Una reflexión para preguntarse hacia dónde va el futuro. «Cara a distopía coa que tantas veces nos asustan ou cara algo mellor?», cuestionó. Una pregunta para la que de momento no hay respuesta, pero que la ciencia ficción intenta imaginar y plantear.

La reflexión y el pensamiento crítico serán los ejes de la programación de este sábado, con una nueva edición de las Xornadas Cinematográficas. Dos mesas redondas y dos clases magistrales en la sala multiusos del Centro Social do Mar sobre los límites en el cine; la autocensura y cultura de la cancelación; las fronteras cada vez más difíciles de distinguir entre el cine comercial y el independiente; y un debate sobre hasta que punto el séptimo arte es capaz de ofrecer una resistencia real a los grandes centros de poder cultural. Las charlas serán a las 10.30 h, 12.30 h, 16.30 h y 18.30 h. El colofón será la proyección de «Les Rendez-vous d’Anna», de Chantal Akerman, a partir de las 20.30 h.