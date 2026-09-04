El FICBueu se abre hoy con jazz y ciencia ficción

El Centro Social do Mar y la sala de exposiciones Amalia Domínguez Búa ya están preparadas para acoger las proyecciones y programación paralela del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu). La decimonovena edición se abre oficialmente hoy con un concierto de jazz y con la proyección de «La Jetée», un cortometraje de ciencia ficción que forma parte de la Sección Retrospectiva.

La actuación musical comenzará a las 20.00 horas en el exterior del Centro Social do Mar con Chus Pazos Ensemble, un proyecto en el que el batería Chus Pazos está acompañado por Álex Touceda al contrabajo y Dani Font a la guitarra.

A las 21.00 horas las actividades se trasladan al auditorio del Centro Social do Mar. Después de una presentación de la programación de este año se proyectará el cortometraje «La Jetée» de Chris Marker. Es una especie de anticipo de la Sección Retrospectiva, que este año se dedica al género de la ciencia ficción.