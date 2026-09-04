Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas

El ataque de un varón, vecino de Moaña, a varias mujeres en la avenida de Marín sucedió el pasado día 30 de agosto, pero no ha visto la luz hasta hoy. El asunto se lleva en el más estricto sigilo y, según determinadas fuentes, el asunto pudo haber llegado ya al Tribunal de Instancia de Cangas. En un principio, la agresión fue tramitada por la Policía Local y después pasó a ser un asunto de la Guardia Civil, donde se presentó el parte.

El Servicio del 112 informó a la Policía Local de Cangas de que en la avenida de Marín, a la altura del número 12, se produjo una agresión de un varón a varias mujeres. Dos agentes municipales se presentaron rápidamente en el lugar, donde encontaron a una mujer muy nerviosa que lloraba y donde había más personas a su alrededor, entre las que se encontraba el novio de la principal víctima, con la que discutía el acusado.

Según la versión que ofrecieron los testigos, cuando la mujer acudió a separarlos, el agresor la agarró del pelo y golpeó la cara de la víctima contra el escaparate de un establecimiento. Otra mujer trató también de mediar en la pelea y, supuestamente, también fue agredida por este vecino de Moaña, que, cuando la gente le recriminó lo que hacía, se marchó corriendo.

Los agentes informaron a la principal víctima de la posibilidad de presentar denuncia, por lo que procedieron a intentar localizar al presunto autor de la agresión, sin que en ese momento dieran con su paradero. Ahora mismo ya está totalmente identificado el moañés, presunto culpable de la brutal agresión.

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Había vecinos que no daban crédito a lo que estaba sucediendo y que conocían perfectamente la identidad del supuesto agresor. Aseguraban que el vecino de Moaña había actuado con absoluta brutalidad. Si bien es un caso que no se puede considerar doméstica, porque no se produce en el ámbito de la familia, pero sí se puede tratar como un caso de violencia de género.