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Aparece en una finca la cruz original del cruceiro de San Roque

Fue encontrada por una mujer cuando limpiaba su finca en Sierrra Poniente

Cruz del cruceiro de San Roque en Cangas

Cruz del cruceiro de San Roque en Cangas / FDV_Externas

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Juan Calvo

Juan Calvo

Cangas

En los trabajos de limpieza de una finca en Sierra Poniente, concretamente en el número 90, apareció oculta en la maleza la parte de arriba del cruceiro de San Roque, que hace años había desaparecido como consecuencia de un acto vandálico, en opinión de miembros del gobierno local. Hace tanto tiempo que sucedió el incidente que el cruceiro se había reparado de forma tosca con piedra nueva, tanto que llama la atención por la diferencia de color entre el fuste y la cruz.

La dueña de la finca alertó de inmediato a la Policía Local de lo que había encontrado y comunicó con plena confianza que se trataba de la cruz original que había desaparecido hace tantos años. Ante la importancia del descubrimiento, la Policía Local de Cangas acudió a la mencionada finca a recuperar la pieza del cruceiro de San Roque para ponerla a buen recaudo.

Ahora es el gobierno local, quién debe decidir qué hacer con la pieza encontrada. Existe la posibilidad de volverla a colocar, lo que supone retirar la parte nueva, esa que llama tan poderosamente la atención por la diferencia de color con el fuste del cruceiro. El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), manifestó que se consultará con Patrimonio la solución. Claro que lo normal, en opinión de los vecinos es que se coloque la cruz original, que es la que tiene valor patrimonial.

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En el Concello de Cangas no se recordaba el tiempo que la mencionada pieza llevaba desaparecida. Nadie sabía dar una fecha exacta. Sí aseguraban que había sido consecuencia de un acto vandálico, no por un accidente de tráfico, ya fue la parte alta la dañada, no la de abajo, como bien señala Antón Iglesias (BNG).

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