Trabajar a 50 metros de altura en la Autovía do Morrazo

Son especialistas en trabajos de altura y de hecho recorren España construyendo puentes, viaductos o reparando estas estructuras cada vez más frecuentes en la red de carreteras y con alturas de vértigo como los 50 metros en donde empezaron a trabajar esta misma semana en la conservación del viaducto de A Mó, en la Autovía do Morrazo AG-46, en Meira. Se trata del primero de los tres grandes viaductos de esta carretera que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras sometió a una inspección y requieren cambios en sus zapatas de neopreno. «Hay que tener valor para estar ahí», asegura sobre los trabajadores Fernando Corbal, delegado de la empresa concesionaria de los trabajos, la UTE Atesvi-Trauxia que se encarga de estas obras que forman parte del plan específico de la Xunta de inspección y conservación de viaductos y puentes, dotado con 13 millones de euros hasta 2029.

«Lo que más impresiona de trabajar a esta altura son las vistas» afirma con sentido del humor uno de los cuatro operarios que junto al encargado trabajaban ayer ya en uno de los pilares del viaducto de A Mó sobre la plataforma de la máquina. «Están tan acostumbrados a estas alturas, es su día a día…» añade el delegado de esta empresa, con sede en A Coruña y que acaba de construir un puente sobre el río Ebro, reconstruido el puente de Piedrafita o trabajado en viaductos del AVE como también se encargará, una vez acabe en O Morrazo, de los trabajos en la AG-64 Ferrol-Vilalba.

La máquina con la pasarela para trabajar bajo la plataforma del viaducto de A Mó. / Cedida

El ingeniero de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), Roberto Antonio Castro, asegura que lse trabaja en O Morrazo en el viaducto intermedio de A Mó, entre en el de A Moura que es el primero de la autovía en Domaio, y el de A Fraga, el siguiente después de A Mó en sentido a Cangas. Sobre las obras explica que los viaductos están formados por vigas y pilares y en el apoyo entre unas y otras hay unos elementos de goma, que permiten ajustar los movimientos, es una zapata que se llama neopreno y se puede deteriorar, bien porque se rompa o se desplace. Lo que ocurre entonces es que hay que volver a colocar en su sitio la superficie de apoyo entre la viga (el puente) y la pila, como si fuera el cartílago de una rodilla: «Para llegar al punto de contacto entre pila y viga sólo se puede hacer mediante unos mecanismos que pueden ser desde abajo hasta arriba, lo que se llama plataformas en positivo; o a la inversa, que se llaman plataformas en negativo». Añade que, debido a la altura de los pilares, entre 40 y 60 metros, aquí sólo se puede realizar con la plataforma en negativo que trabaja por la parte baja del tablero. El viaducto de A Mó tiene 430 metros de largo, 11 vanos y pilas que llegan a 50 metros de altura; el de A Fraga tiene 360, 9 vanos y pilas de 65 metros y el de A Moura, 422, 10 vanos y pilas de hasta 50 metros de altura.

Para estos trabajos se requiere de un vehículo especial, que no hay tantos en España y que dispone de un mecanismo con una pasarela con capacidad para cuatro trabajadores: «Este brazo permite situarse por debajo de las vigas del viaducto y ahí van alojados los trabajadores, anclados con unas líneas de vida a la cintura. Si hipotéticamente, la persona queda en vuelo quedaría anclada a la pasarela». Esta misma pasarela que primero se coloca en horizontal, añade el ingeniero, también se coloca girándola por debajo del tablero en otras posiciones para acceder a esos puntos en donde son los apoyos. Trabajan como un bombero que sitúa la escalera en el punto en donde puede trabajar».

Corte de carril y desvío de tráfico en el viaducto de A Mó. / Santos Álvarez

El gateo

Roberto Antonio Castro asegura que este el mecanismo del trabajador, pero luego viene lo que se denomina técnicamente «gateo» en ese punto de contacto entre la viga y la pila que es en donde está el neopreno que hay que sustituir -el cartílago de la rodilla-. Dice que hay que liberarlo, de tal forma que hay subir un poco la viga para que quede libre, se pueda eliminar la pastilla de goma y colocar otra en su lugar. De ahí el nombre técnico de gateo, como el gato de los coches para cambiar una rueda, pero que se tiene que dimensionar y según el peso del viaducto y del espacio disponible, se colocan uno, dos, tres o cuatro gatos, todos señalizados para que haya un movimiento de presión que suban a la vez todos con un sistema hidráulico: «Suben uno o dos centímetros la viga, liberan el neopreno y se sustituye». Por cada pilar hay cuatro neoprenos de las dos vigas que llegan.

Otro momento de los trabajos, ayer, en la pasarela en el viaducto de A Mó en Meira. / Cedida

En A Mó se van a sustituir, en función del deterioro visto en la inspección por desplazamiento o rectados, un total de 8 neoprenos de dos pilares; en el de A Moura cuatro pilas con 16 neoprenos y en el de A Fraga, una pila y dos estribos (2 apoyos) con 8 neoprenos. Se colocarán todos nuevos. En todos los demás que no s e sustituyen se coloca una resina para quedar bien pegados. En los de A Fraga y A Mó también se van a colocar unos zunchos metálicos que rodean el neopreno como mecanismo de rectación para evitar que se puedan desplazar. En los 32 apoyos de A Fraga se colocarán estos zunchos para que tengan menor capacidad de movimiento. En el de A Mó se colocarán 26 de estos cinturones metálicos. No se colocarán en A Moura porque ya tiene placas metálicas y lo que se hará será limpiar, pintar y dar tratamiento para resistir más tiempo. Los trabajos no tocan la red azul de seguridad de A Mó que se instaló en el desdoblamiento del corredor a Autovía, seguirá intacta para cumplir con su objetivo de evitar que las personas que salen de los vehículos y piensan ponerse a salvo cruzando la mediana no caigan al vacío.

Noticias relacionadas

La máquina de la pasarela en la que trabajan los operarios. / Cedida

En cuanto al cronograma de los trabajos está contemplado un período de tiempo de dos meses, pero señala que cada operación y el nivel para gatear llevan su tiempo, dado que cada viaducto es diferente. Los cortes del carril, como el de ahora en el tramo del viaducto de A Mó, se irán avisando y se aplicará el mismo mecanismo.