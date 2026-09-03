Sucesos
El presunto ladrón que vuelve al lugar del robo: investigado un vecino de Cangas por sustraer maquinaria en Bueu
El martes accedió al garaje de una vivienda en la calle Ramón Bares y este jueves intentó llevarse herramientas de una furgoneta de obra
Un vecino de la zona, que es policía jubilado, lo reconoció y dio la voz de alerta
Un vecino de Cangas tendrá que acudir a prestar declaración acusado de robar maquinaria y herramientas en Bueu. Un suceso que es la demostración de que el presunto ladrón siempre vuelve al lugar del robo. Los hechos ocurrieron por partida doble en la calle Ramón Bares. El martes aprovechó que debido a una serie de obras de mantenimiento en una vivienda el garaje estaba abierto y se llevó varias máquinas, como una desbrozadora. Y este jueves volvió a la misma zona, donde había una furgoneta de una empresa de revestimientos. Aprovechando que los operarios estaban en una grúa elevadora intentó robar algunas de las herramientas que guardaban en el vehículo.
Pero volver al lugar del delito conlleva riesgos. En las dos ocasiones actuó a plena luz del día para dar la impresión de normalidad y de que contaba con permiso para coger la maquinaria. El martes esa forma de proceder le dio resultados, pero cuando regresó este jueves un vecino lo reconoció y lo descubrió. Un vecino que además es policía jubilado.
Este exagente alertó a los obreros y el sospechoso huyó a pie, dejando su coche en la zona y con las llaves puestas. El alertante también llamó a la Policía Local y siguió de cerca en moto al presunto ladrón para que no escapase. A la altura del cruce con Johan Carballeira lo interceptó y el sospechoso al ver la patrulla policial intentó huir por unas fincas. No fue muy lejos porque entre la Policía y el alertante le cerraron todas las vías de escape.
Finalmente fue trasladado a la jefatura de la Policía de Bueu, donde reconoció los hechos y manifestó que su intención era vender la maquinaria. Tras prestar declaración quedó en libertad y ahora deberá personarse en el cuartel de la Guardia Civil, que seguirá con las diligencias.
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