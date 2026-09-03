El PP insiste en el "pufo" de la Mancomunidad a Urbaser

Era de esperar que el PP de Cangas criticara el acuerdo de la junta de gobierno de la Mancomunidad de O Morrazo para liquidar 627.402 euros a la empresa contratada para la recogida de los residuos por la diferencia adeudada por el coste real del servicio en el período de abril a septiembre de 2025. Los populares señalan que los nuevos pagos a mayores a Urbaser «confirman o pufo» de 2 millones de euros que ya habían denunciado en mayo.

Indican que los vecinos siguen pagando caro la factura de una década de «nula xestión do servizo do lixo». Recuerdan que tal y como refleja la cuenta general de 2025 de la Mancomunidad firmada por Intervención, la concesionaria del servicio reclamó a la entidad supramunicipal 1,58 millones de euros por sobrecostes reales más otros 433.000 en compensaciones por la venta de subproductos, «acumulando una factura extra superior a los 2 millones de euros». Añaden que la nueva resolución adoptada por la Mancomunidad constata que el coste real mensual de la recogida se dispara hasta alcanzar los 243.000 y los 175.000 euros al mes, muy lejos de los 126.291 fijados incialmente, generando, según los populares, un coste de 1,6 millones entre estos meses de abril a septiembre de 2025. Insiste en que Cangas asume la mayor parte de este pago de sobrecoste por población y volumen de residuos.

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El pp considera que esta sangría económica es fruto de la «incapacidade» de gestión de los gobiernos locales del BNG, PSOE y EU. Recuerda que el contrato de recogida se firmó en 2010 con un plazo de 8 años y remató formalmente en 2018. Tras años de prórrogas y parches, la propia memoria de la Cuenta General constata que el servicio se encuentra en «continuidad forzosa» por no haberse licitado a tiempo el nuevo pliego de condiciones. Dicen que esta «parálisis administrativa» tuvo consecuencias contables directas como lo señala el informe de Intervención que certifica que la Mancomunidad cerró 2025 con una necesidad de financimiento de 126.251 euros.