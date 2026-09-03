La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína

Dos agentes de la Policía Local de Cangas, alrededor de las 20.04 horas del día 2 de septiembre, sospecharon de un coche que circulaba por la calle San José en un vehículo de movilidad personal y que al percatarse de su presencia inició una maniobra evasiva, huyendo por las calles estrechas por la que no cabía el coche policial. Uno de los agentes decide perseguir a pie la búsqueda del conductor del citado vehículo, mientras su compañero lo hace en vehículo policial. Fue este quien observó al individuo en el vehículo de movilidad personal que circulaba por la avenida de Vigo, en sentido de Cangas-Bueu. Decidió poner el vehículo policial a su altura para que ese detenga, pero hace caso omiso. En ese momento, el agente observa como el individuo arroja al suelo varios envoltorios plásticos, por lo que se le requiere para que permanezca quieto. El agente procede a realizar un primer cacheo superficial y se le encuentra en el bolsillo izquierdo del pantalón media placa de lo que parece ser hachís con un peso aproximado de 50.54 gramos. En este instante llega el otro agente que había iniciado la persecución a pie y ambos proceden a recoger los envoltorios plásticos que arrojó al suelo el conductor del vehículo de movilidad personal: 13 envoltorios que contienen cocaína con un peso total de 10.730 gramos.

La Policía Local leyó los derechos al detenido ya ayer por la noche en la comisaría central.