La marina de Meira amplía su foso para barcos de acuicultura

La marina del puerto de Meira, que explota la empresa Marina Meira desde 2020, mejorará sus instalaciones para dar cabida a barcos de más manga. La junta de gobienro del Concello de Moaña de esta semana dio el visto bueno a la solicitud de licencia de la empresa para ampliar el foso de la marina por donde se suben los barcos con el fin de prestar servicio a embarcaciones de la acuicultura de nueva construcción,como son barcos bateeiros, que por lo general tienen mayor porte que las embarcaciones que se dan de baja, de forma que la manga (ancho), pasa de 7,60 metros a 8,50, tal y como proyecta la empresa y figura en la documentación.

Las obras, según consta en la documentación remitida por Portos de Galicia al Concello de Moaña con la modificación de la concesión del dominio público, consisten en la demolición de 90 centímetros de un lateral del actual foso en toda su longitud, con una altura estimada en 6,5 metros, incluso la demolición del frente del foso para su posterior reconstrucción con una geometría adaptada a la proa de las embarcaciones. Los muros, según consta en la licencia, serán reconstruidos con hormigón armado, estando prevista la reposición de las escaleras de perpiaño existentes.

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El coste de las obras de ampliación del foso asciende a 50.472 euros sin IVA (71.867 con IVA) y el plazo de ejecución de los trabajos es de 3 meses. La actuación no está sujeta a ninguna subvención. Marina Meira disponde de travelift 130tn, carro de varada hidráulico 25tn, muelle de trabajos y espera, taller de pintura, inspector NACE, cámara de vigilancia, zona de invernaje y tienda de efectos navales en las propias instalaciones. n