El gobierno de Moaña rechazó concentrarse por Ceuta debido al "uso partidista" de la convocatoria de la FEMP por el PP

Un día después de las concentraciones simultáneas convocadas en toda España por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta por el conflicto migratorio generado por Marruecos, los gobiernos locales que no secundaron la convocatoria quieren dejar constancia de su posicionamiento, como es el caso del gobierno nacionalista de Moaña. En este Concello, el PP no convocó concentración como en otros de O Morrazo, y sus miembros se fueron a las de Cangas y Marín, pero sí acudieron a concentrarse delante del Concello moañés a las 20:00 horas algunos vecinos, según la Policía, en torno a una veintena de personas.

Desde el gobierno de Moaña, que preside Leticia Santos, explican que la semana pasada recibieron una carta de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP) en la que de forma unilateral convocaba concentraciones ante los 8.132 ayuntamientos de España. El gobierno local entendió que desde esta iniciativa había un evidente uso partidista de la FEMP por parte del PP, «unha utilización que quedou máis clara en Pontevedra, onde o PP decidiu non agardar a que os concellos valorasen se se sumaban á proposta da FEMP e tramitou directamente ante a Subdelegación do Goberno as autorizacións para celebrar as concentracións. Hoxe (polo mércores) o Concello de Moaña recibiu a comunicación da súa autorización».

Desde el gobierno moañés entienden que una crisis humanitaria no puede ser utilizada como herramienta de confrontación política ni para alimentar discursos de xenofobia o criminalización de personas migrantes. De todas formas, la alcaldesa aclara que Moaña es solidaria con Ceuta y con la difícil situación que viven sus ciudadanos: “Pero precisamente por iso condenamos os episodios de violencia dos últimos días, incluidos os ataques e incendios de campamentos de migrantes, os obstáculos á distribución de axuda humanitaria e as agresións e intimidacións sufridas por xornalistas que estaban a informar da situación». Añade que Galicia sabe bien lo que significa emigrar y desde Moaña hay que ser capaces de empatizar con quien arriesga su vida para buscar un futuro mejor, aunque esto no significa ignorar los problemas que existen, que hay que abordar desde la responsabilidad y la cooperación y no desde el miedo, el odio y la confrontación.

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Desde el BNG de Moaña también apoyan este posicionamiento y dicen que no se secundó la convocatoria ya que respondía a una maniobra unilateral del PP dentro de una campaña que desarrolla junto a VOX. Insiste en la solidaridad con la situación compleja y dramática que se vive en Ceuta, pero esa solidaridad significa exigir políticas de acogida dignas y derechos humanos, no sumarse a actos de propaganda que deshumanizan a las personas migrantes.