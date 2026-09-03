Una familia de Cangas denuncia actos vandálicos contra su panteón

Panteones del Cementerio Municipal de Cangas son el objetivo de actos vandálicos, según se desprende de una de las quejas vecinales que llegó al Concello y también a la Guardia Civil. Concretamente es la familia Graña la que presentó la queja al Concello de Cangas y pidió más control y vigilancia, así como la instalación de cámaras de seguridad dentro del recinto para, en su opinión, finalizar con este tipo de atentados a la memoria de los difuntos. La familia Graña asegura que no es la primera vez que su panteón de mármol sufre las consecuencias de actos vandálicos. En esta ocasión los hechos que denuncia se produjeron el día 21 de agosto, produciendo daños en la pequeña capilla del panteón y en el mármol.

La familia afirma no tener enemigos ni sospecha de nadie que pueda actuar de esta manera contra ella, pero cada vez está más convencida de que se trata de un acto vandálico dirigido a hacerles daño, que no es algo aleatorio. Comenta la familia que la propia Guardia Civil preguntó si tenían enemigos. «No sabemos por qué ocurre, pero cada vez estamos más convencidos de que es algo contra nosotros. No puede ser tanta casualidad, que siempre sea nuestro panteón». También recuerdan que en varias ocasiones robaron flores del mismo.

En la denuncia presentada en el Concello de Cangas se dice que el panteón familiar apareció roto el día 21 y que ya en ocasiones anteriores se les había producido daños «que tuvimos que reparar». Solicitó más vigilancia y si fuese necesaria la instalación de cámaras dentro del recinto «para detener este tipo de actos contra la memoria de nuestros difuntos».

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Es verdad que ni la Policía Local ni la Guardia Civil acostumbran a enviar patrullas nocturnas al cementerio municipal y desde el gobierno municipal se hace hincapié en que es algo que no sucede todos los días como para llenar de cámaras el camposanto municipal. Eso sí, desde el ejecutivo local no descartan una investigación y se estará atento para impedir que se vuelvan a producir este tipo de actos vandálicos.