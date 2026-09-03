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Detenido por violencia de género en Moaña tras discutir y romper el móvil de su pareja

Policía Local y Guardia Civil llevaron a cabo la intervención, ocurrida en una vivienda en A Gándara

La mujer se autolesionó con el teléfono y él llamó a emergencias

Patrulla de la Policía Local en una imagen de archivo.

Patrulla de la Policía Local en una imagen de archivo. / FDV

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Cristina González

La Policía Local y Guardia Civil de Moaña llevaron a cabo en la madrugada de este jueves una intervención conjunta por un caso de violencia de género que se saldó con la detención de un hombre. La actuación de las fuerzas del orden fue requerida por el 061en torno a las tres de la madrugada tras un aviso de la Axencia de Emerxencias del 112 de que había una persona herida por un posible caso de violencia de género en un domicilio en el barrio de A Gándara.

Cuando los agentes llegaron al domicilio se encontraron a una pareja, ambos en aparente estado de embriaguez y posibles efectos de sustancias. Según las primeras manifestaciones, hubo una discusión entre ellos que se originó por una presunta infidelidad que acabó con el hombre rompiendo el óvil de la mujer y ésta intentando autolesionarse con los restos del dispositivo. Fue el hombre quien avisó a emergencias cuando intentó evitar que la mujer se siguiera autolesionando. La vivienda estaba muy revuelta y había enseres rotos. la mujer fue atendida por el 061 y trasladada al hospital Povisa, mientras que el hombre fue conducido al cuartel de la Guardia Civil de Moaña que se ha hecho cargo de la investigación.

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