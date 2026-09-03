Darbo alarga un día más su estancia en la Romaría

La comisión de fiestas de Darbo presentó este jueves de manera oficial el cartel de su Romaría. Fue su presidente, Constante Soliño, el encargado de hacerlo. Anunció al pregonero, el ilustrador de FARO DE VIGO, Gogue, la actuación del grupo Lamatumbá, que llega a tierras de Morrazo a través del Xacobeo.

Ya con el cartel en la calle y en las redes sociales, la comisión de fiestas quiso dar rango a la programación de la Romaría de Darbo presentándolo en el salón de plenos del Concello de Cangas, con su presidente al frente, Constante Soliño. Así que el acto tuvo carácter oficial con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y los concejales del tripartito cangués (BNG, PSOE y EU). Quiso aclarar que este año había un día más de fiesta, el sábado, para compensar las pérdidas del año pasado, debido al mal tiempo, un sistema que ya se había aplicado en el año 1965. También habló de su interés en que fuese el ilustrador de FARO DE VIGO, José Ángel Rodríguez López, «Gogue», la persona que se encargara del pregón, que ya hubo un intento el año pasado. Destacó su personalidad y añadió que él hubiese preferido que quién diese el pregón fuese el personaje protagonista de las viñetas de Gogue, Floreano. Las camisetas diseñada por el pregonero las vende la comisión de fiestas a 12 euros y, ahora mismo, hay demanda hasta de Canadá. El propio Gogue está sorprendido por su gran repercusión.

Con la comisión de fiestas en los sillones del público del salón de plenos, Constante Soliño explicó poco a poco el cartel. Destacó que en ese día que se programa a mayores hay una actuación especial, la de Lamatumbá, que llega a Darbo a través de la subvención del Xacobeo y que está previsto que su espectáculo comience a las 01.00 horas ya del domingo. En esta antesala de la romaría habrá también un recital poético en el que intervendrán Amable Santos, José Vieira, Gelucho, Sonia Melón, Alejandro, Uxío Torreira, Ana Fernández, Xavier Gallego, Roxana Villagrasa, Luis Chapela, Juan Ruiz y María Uxía Carballo. Eso será a las 19.30 y a las 23.00 horas actuara el grupo Green Hot Peppers.

L a queimada que se prepara el día del pregón, que este año coincide en Domingo, no será tanta como otros años. Se decidió que fueran 300 litros, en atención a la demanda que se detecta. Asegura que, tal vez por el miedo a las multas de tráfico al regreso de los actos, poco a poco fue descendiendo su consumición.

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La comisión de fiestas va a experimentar con el aparcamiento gratuito. No se cobrará en ninguno de los tres, a pesar de que la economía de la organización es escasa, pero se quiere ofrecer la imagen de que es un privilegio ir a Darbo a la Romaría y tener aparcamiento gratuito. No habrá tantas vallas protegiendo espacios artísticos, culturales y religiosos como en otros años. Considera Constante Soliño que lastran la belleza del espacio y apela a la responsabilidad de cada uno. «No puede ser que ocurra como el año pasado cuando tres mujeres se quedaron encerradas en el cementerio». Destacó Constante Soliño la colaboración no solo de Cangas, sino también de los vecinos de Bueu y Moaña y lamentó que, ahora, algunos, cuando ellos llegaban a la puerta a pedir, fuese como si vieran al lobo.