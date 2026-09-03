Concello y Zona Franca firmarán un protocolo para un subterráneo en Ojea

Comenzó el martes el curso político y con él las prisas para llegar a las elecciones municipales de junio de 2027 bien situados. Tras el retraso que supone el hecho de no haber podido celebrar el pleno de los remanentes en el mes de agosto porque no estaban hechos todos los proyectos de las obras que se quería financiar por este método, el gobierno local acelera otras vías que se habían explorado a principios de verano, como la construcción de un parking subterráneo en la plaza de Ojea, que también sería remodelada, todo a través de la Zona Franca de Vigo, con cuyo delegado, el socialista David Regades, el gobierno local mantuvo ayer un reunión por videoconferencia. Ambas partes tratan de avanzar en este asunto y, sobre todo, llegar a tiempo. Porque lo importante, ahora, es llegar a tiempo. Pero el proceso burocrático es largo y complejo. En lo que se avanzó ayer fue en los pasos que hay que dar para firmar un protocolo de actuación que se pretende firmar dentro de 15 días.

La Zona Franca de Vigo está interesada y casi obligada a intervenir en Cangas, donde hace tiempo que pasa de puntillas o no pasa. David Regades quiere dejar su impronta en esta villa y hacer realidad un viejo sueño socialista: el aparcamiento subterráneo en el centro de la localidad, que se había intentado en dos ocasiones, una recurriendo al gobierno de Zapatero y otra a través de una iniciativa particular, aunque en ambos casos era debajo de la carretera PO-551.. El parking subterráneo se antoja esencial y todavía más sacar provecho a esta plaza desprovista de casi todo, que solo se aprovecha de parking de tierra donde los gorrillas campan a sus anchas y mantienen férreas disputas territoriales. La mayor dificultad estriba en su construcción, muy cerca del mar. El parking ocuparía la zona desde la explanada de Ojea hasta la Alameda Nueva. Nada se sabe, de momento, de la nueva situación de las naves de Ojea desde que competencias del litoral pasaron de Costas a la comunidad autónoma gallega. Al principio de mandato, Costas había iniciado los trámites para derribar las naves de Paganini, Iglesias y el aserradero de Córdoba. Las tres fueron ya catalogadas por Litoral, lo que supone un cambio de postura radical respecto a lo que opinaba Costas del Estado.

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A través del convenio de colaboración que se pretende firmar, lo que primero se sacaría adelante es la concesión del espacio para después redactar un proyecto que no solo dote de plazas de aparcamiento a la ciudadanía, sino que también pase por la recuperación de las naves y de toda la explanada colindante con el edificio del Concello. En su última visita oficial a Cangas, David Regades manifestó su voluntad para que el proyecto pueda salir adelante y expresó su interés en la rehabilitación de las naves de Ojea. Dijo que «la recuperación del patrimonio arquitectónico industrial y estas naves, que son antiguas conserveras, tiene un relato histórico que debemos recuperar y cuidar, porque son una señal de identidad de un pueblo. Son idóneas para realizar proyectos de emprendimiento vinculados a la economía azul».