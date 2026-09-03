Contaminación
Cangas seguirá llevando agua embotellada a los CEIP de Nazaret y Aldán
Los análisis siguen dando positivo y el Concello aún no tuvo tiempo a cambiar la red interior
El agua que entra en los centros escolares de Nazaret, en Cangas y de Espiñeira, en Aldán, sigue sin ser potable, por lo que el Concello de Cangas seguirá suministrando, a principios de curso, agua embotellada a los mencionados centros escolares, sin, de momento, entrar en conflictos de competencia con la Consellería de Educación. Hay que recordar que la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, detectó una incidencia en la red interna hace ya bastantes años. Pero las pruebas que se realizan siguen dando positivo. Donde se altera la potabilidad del agua es en la red interna, en los grifos, en la fontanería interior de la instalaciones, porque los resultados en el exterior son normales. En estos meses de verano el Concello de Cangas no tuvo tiempo de cambiar las redes interiores de estos dos centros escolares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- La alcaldesa de Cangas presenta un informe legal que indica que la vigilancia y sanción del tráfico en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns es de la Policía Local
- Cangas renueva la devoción en su Cristo con una procesión multitudinaria
- Cangas prepara el día grande de las Festas do Cristo, con la procesión y los fuegos
- Lío en el protocolo político de la procesión del Cristo
- La comarca bate otro récord de trabajadores pero la pesca tiene cada vez menos peso
- El «último tardeo» del Hotel Hollywood de Cangas