Cangas seguirá llevando agua embotellada a los CEIP de Nazaret y Aldán

El agua que entra en los centros escolares de Nazaret, en Cangas y de Espiñeira, en Aldán, sigue sin ser potable, por lo que el Concello de Cangas seguirá suministrando, a principios de curso, agua embotellada a los mencionados centros escolares, sin, de momento, entrar en conflictos de competencia con la Consellería de Educación. Hay que recordar que la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, detectó una incidencia en la red interna hace ya bastantes años. Pero las pruebas que se realizan siguen dando positivo. Donde se altera la potabilidad del agua es en la red interna, en los grifos, en la fontanería interior de la instalaciones, porque los resultados en el exterior son normales. En estos meses de verano el Concello de Cangas no tuvo tiempo de cambiar las redes interiores de estos dos centros escolares.