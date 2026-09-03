Bueu pagará a Fecimo este mes los bonos atrasados del Corpus

El Concello de Bueu y Fecimo celebraron este jueves una reunión de trabajo en la que, entre otras cuestiones, se abordó la demora en el pago de los bonos comercio emitidos por el consistorio para las alfombras del Corpus Christi de años anteriores. El compromiso trasladado por el alcalde, Félix Juncal, es que a lo largo de este mes se abonarán las cantidades pendientes.

Esos vales se entregaron a vecinos y colectivos como una fórmula para intentar incentivar la elaboración de las alfombras florales. Hace ya varios meses que algunos beneficiarios se quejaron por la imposibilidad de canjearlos puesto que en algunos establecimientos no los aceptaban por la falta de pago del Concello. Esta era una de las cuestiones que preocupaba a los representantes de Fecimo y del comercio local y que pusieron encima de la mesa. «Neste mes de setembro se procederá ao aboamento desas cantidades pendentes», aseguran desde el ejecutivo local.

Otro de los asuntos que se trató en este encuentro de trabajo fue la edición de la feria Bueu Non Stock del año 2027. Este evento comercial se desarrolla en el aparcamiento de As Lagoas y los comerciantes mostraron interés en que pueda celebrarse en el fin de semana del 25 de julio, que el próximo año coincide en domingo.

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Por su parte, Félix Juncal trasladó a Fecimo la disposición del Concello para suscribir un convenio para cofinanciar iniciativas de promoción económica y comercial a lo largo del año. Actividades como la propia feria Bueu Non Stock, la campaña de navidad u otras propuestas que puedan surgir. El regidor explicó que esta propuesta está pendiente de estudio e informe por parte de los servicios técnicos y económicos del Concello.