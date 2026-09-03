Formación
Bueu organiza un curso de introducción a la lengua y cultura gallega
Se desarrollará en octubre en el IES Johan Carballeira, constará de 20 horas y la inscripción se abre este lunes
El Concello de Bueu y la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta organizan en octubre un curso de introducción a la lengua y a la cultura gallega. El objetivo es promover el uso del idioma y el conocimiento de la cultura en todos los ámbitos de la sociedad y la formación se dirige especialmente a los nuevos gallegos que proceden del exterior.
La formación se impartirá en el IES Johan Carballeira los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de octubre, en horario de 16.30 a 18.30 horas. El plazo de inscripción se abre el lunes 7 de septiembre y se pueden inscribir todas las personas mayores de 16 años o que lleguen a esta edad a lo largo de 2026.
Desde el Concello de Bueu señalan que el curso está abierto a todas las personas que deseen adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas y sus conocimientos sobre su cultura de acogida. No se requieren conocimientos previos puesto que las clases están adaptadas a distintos niveles.
La formación incluye aspectos de gramática, ortografía y recursos de utilidad para la comunicación en la vida cotidiana, así como contenidos relacionados con la cultura e historia de Galicia. El objetivo es fomentar la integración e inclusión sociocultural y aprovechar el potencial que supone la llegada de personas de fuera de Galicia para aumentar el número de hablantes de gallego.
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