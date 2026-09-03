Bueu licita los servicios funerarios en sus cementerios: 153.700 euros por tres años

El Concello de Bueu ha decidido sacar a licitación la prestación de los servicios funerarios en los cementerios del municipio. Unos servicios que incluyen los entierros, exhumaciones para el traslado de restos a osarios o al lugar que corresponda, traslados y la apertura y cierre de unidades de enterramiento, como nichos, columbarios, panteones... El gobierno local acaba de aprobar el expediente de contratación, que sale a concurso público por un periodo de tres años y un coste estimado de casi 153.700 euros.

Esta medida llega tras constatar que «desde hai anos non prestamos estes servizos nunhas condicións óptimas», tal como reconoce el alcalde bueués, Félix Juncal. En estos momentos el ayuntamiento carece de enterrador y las inhumaciones y demás servicios funerarios se prestan a través de contratos con autónomos. La persona que estaba asignada al puesto de operario de cementerios a través del proceso de estabilización laboral optó a otra plaza dentro del organigrama municipal, por lo que ahora mismo esas funciones están vacantes.

Con independencia de esta situación, desde el gobierno local defienden la necesidad de acometer un cambio profundo. «Estamos falando dun servizo relacionado con momentos moi difíciles e delicados para calquera persoa e familia; o que pretendemos é ofrecer unha mellor atención desde o primeiro momento», argumenta Juncal. El objetivo con la licitación de este nuevo contrato es minimizar posibles eventualidades y mejorar los servicios funerarios en los cementerios de Bueu «con máis medios e recursos».

El expediente de contratación incluye una parte justificativa sobre la insuficiencia de medios propios. «Se exige la disponibilidad de medios personales para atender actuaciones que pueden resultar necesarias en cualquier momento del día y durante todos los días del año, sin que sea posible predeterminar horarios o periodos concretos de prestación», expone el pliego de prescripciones técnicas. En el mismo se añade que es necesario «asegurar una capacidad de respuesta permanente e inmediata ante los fallecimientos» que se produzcan en el ayuntamiento y se reconoce que los medios humanos disponibles por parte del Concello de Bueu resultan «insuficientes».

Desglose de precios

El contrato tiene una duración prevista de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. El expediente incluye datos sobre el número de defunciones anuales, con una media de 125 fallecimientos al año, y sobre el coste del servicio. Así, un entierro en un día laborable tiene un precio estimado de 217 euros; si es el fin de semana o en festivo sube a 242 euros; una exhumación en día laboral se cuantifica en 193 euros y en fin de semana y festivos en 217 euros. También se incluyen los precios para la reducción de restos, que oscilan entre 163 y 187 euros; el traslado, entre 145 y 169 euros; y la apertura y cierre de unidades de enterramiento, con un importe de 121 euros.

A pesar de la licitación de este contrato la previsión municipal no pasa por amortizar la plaza de enterrador, sino de reorientar sus funciones. «As súas tarefas pasarían a estar relacionadas co coidado e mantemento dos xardíns e espazos verdes dos camposantos», concluye Juncal.

El grupo municipal del PP en el último pleno de la corporación. / Fdv