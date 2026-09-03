El BNG denuncia la contratación de personal sin especialidad en el PAC de Cangas

El BNG denunciará ante el Parlamento Galego la contratación de personal sin especialidad en el Punto de Atención Continuada de Cangas (PAC) tras una reunión mantenida con la CIG Saúde. Ambas formaciones alertan de que sustituir especialistas por personal médico sin especialidad en los PAC y en Atención Primaria supone n riesgo y una pérdida de la calidad asistencial, siendo un paso más en el desmantelamiento y en la devaluación planificada de la sanidad pública. El BNG trasladará a la Xunta su preocupación por la situación denunciada por la CIG y reclamará garantías para la seguridad de personas pacientes y para la calidad de asistencia sanitaria.

Representantes del BNG de Cangas y del grupo parlamentario nacionalista mantuvieron una reunión con la CIG para analizar la situación denunciada por la organización sindical en relación con la utilización de personal médico sin especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria para prestar asistencia directa en los centros de salud y en los PAC. En la misma participaron los representantes de la CIG, Óscar Graña y Pilar Rodríguez, así como e diputado del BNG, Monse Prado y Paulo Ríos, así como la la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Durante el encuentro se trasladó la preocupación por la utilización de una medida excepcional aprobada durante la pandemia para cubrir necesidades que, según la documentación aportada por la CIG, está adquiriendo carácter estructural. La cuestión resulta especialmente preocupante en el caso de los PAC, según el CIG, donde este persona puede llegar a asumir directamente la atención de pacientes, mimo sin otro facultativo especialista a su lado.

«No se trata de una cuestión laboral ni de cuestionar la profesionalidad de las personas médicas afectadas, sino de garantizar que las personas usuarias de la sanidad pública reciban una asistencia con las máximas garantías de formación, cualificación y seguridad».

La documentación analizada señala que la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria requiere cuatro años de residencia, en los que e se adquieren competencias especificada para la atención continuada y urgente, incluyendo la valoración de pacientes complejos, o reconocimiento de señales de gravedad, los criterios de derivación y la aplicación de los protocolos asistenciales. En este sentido, el Concello de Cangas y el BNG considera necesario que la Xunta de Galicia y el Sergas explique con claridad cuantos profesionales médicos sin especialidad están actualmente prestando servicio en Atención Primaria y en los PAC, qué función están desarrollando y bajo qué cobertura legal.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, destacó que desde los concellos «no podemos permanecer ajenos a una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas que utilizan los servicios públicos de salud. En este sentido, la regidora local destacó que «cuando una persona acude al PAC lo hace con la confianza de que va a ser atendida con todas las garantías, especialmente cuando puede estar ante una situación de urgencia». Para los nacionalistas, la solución no puede ser rebajar de facto las garantías de la asistencia sanitaria. También alude la regidora local a que este tipo de actuaciones son los que ponen en peligro nuestra sanidad pública, no los migrantes que llegan a Ceuta.

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Por otra parte, los profesionales del Centro de Salud de Cangas recuerdan que este año se jubilarán dos médicos y hay una médica de baja por embarazo, con lo que el problema puede agravarse.