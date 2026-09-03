Augas Limpas pedirá regular los fondeos de recreo en Capitanía

La Plataforma Augas Limpas espera tomar parte de en la inminente reunión conjunta entre Capitanía Marítima, Portos de Galicia, la Cofradía de Pescadores de Aldán y el concello de Cangas, para tratar el problema de la contaminación de la ría de Aldán, en lo que atañe a la excesiva y creciente presencia de embarcaciones de recreo en la misma. La reunión conjunta tendrá lugar en los próximos día y la Plataforma tiene mucho que aportar, ya que es una de las líneas de su trabajo, dice.

Recuerda que fue la primera en llamar la atención sobre el problema desde hace un año, mediante la observación y seguimiento de esta situación crítica, con un registro diario del número de embarcaciones fondeadas frente a la playa de Arneles. En algunos días se contabilizaron incluso 69 embarcaciones fondeadas, un número alarmante elevado para un área tan pequeña.

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Asegura que la sobreocupación de barcos de recreo , unida a un comportamiento incívico, genera importantes problemas de diversa índole, como vertidos de aguas fecales por el vaciado de sus depósitos en el agua, basura que se deposita en los fondos marinos, vertidos de detergentes y combustibles, y un grave daño a praderas de zona costera marina y a la fauna que las habita, por el uso indiscriminado de anclas. A lo largo del verano se registraron diversos episodios de vertidos de fecales y de espumas, que en algún caso obligaron al cierre temporal de arenales al baño.