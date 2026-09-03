Arte de los niños de Gaza en la Casa de Cultura de Cangas

El mundo se enfrenta a la deshumanización de las personas y eso se ve en el genocidio que sufre Gaza, como también en Cisjordania o en lo que ocurre en Ceuta. De esta deshumanización y de que las atrocidades no pasan se habló ayer en la Casa de Cultura Bernadino Graña de Cangas, en donde se inauguró la exposición «HeArt of Gaza» con 48 dibujos de niños y niñas de Gaza que reflejan en sus láminas cómo están sufriendo el horror del genocicido en esta franja de Palestina. La exposición se podrá ver hasta el día 14 en la sala Ángel Botello.

Público viendo los dibujos en la sala Ángel Botello. | SANTOS ÁLVAREZ

«HeArt of Gaza» es una muestra itinerante fundada por el palestino Mohamed Timraz (Deir al Balah, Gaza), que tenía un café que fue bombardeado en 2023 y organizó talleres de arte con los niños; y Feile Butler (Sligo, Irlanda) para reflejar desde la visión de los más pequeños y vulnerables, sin filtros y desde el corazón, el drama que se vive en Gaza.

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La exposición llega a Cangas de la mano del colectivo Morrazo X Palestina con la colaboración del Concello, representado en la inauguración por la alcaldesa, Araceli Gestido; y la edil de Cultura, Xiana Abal. El actor y miembro del colectivo, Dani Blanco, presentó el acto, acompañado también por Manuel Ríos, otro miembro del colectivo.