Agosto se cierra con problemas de barcos en A Borna y de picaduras en A Xunqueira

Cerrado el mes de agosto, toca hacer balance también de los servicios de salvamento en playas, aunque en Moaña los puestos de socorrismo seguirán hasta el 22 de septiembre, si bien en el arenal de A Xunqueira solo de viernes a domingo ya que uno de los socorristas renunció a la plaza por motivos de estudio y hubo que reorganizar el servicio, tal y como confirma la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, reincorporada al Concello esta semana.

Si algo destaca el equipo de Salvamento en el balance de agosto es el problema con las embarcaciones en la playa de A Borna, entre Meira y Domaio, y las picaduras por avispas y abejas en la zona de las dunas de la playa de A Xunqueira.

El servicio de O Con, que también atiende otras playas del municipio, señala que se atendieron a 15 personas heridas, 11 picaduras y se dio asistencia a dos usuarios de pádel surf, además de que se procedieron a realizar 21 avisos a embarcaciones. Las heridas se produjeron en su mayoría por golpes o cortes con las rocas, especialmente en las zonas de acceso y baño. Una parte importante de estas asistencias fue a menores de edad, que son los usuarios que con mayor frecuencia presentan este tipo de lesiones. En cuanto a las 11 picaduras, la mayoría estuvieron relacionados con el contacto con plantas y vegetación presentes en las zonas próximas al muro, siendo necesario realizar las correspondientes atenciones y recomendaciones a los usuarios. Una de las dos atenciones a usuarios del pádel surf presentó especial dificultad debido al viento que los alejaba bastante de la zona de baño. Se trataba de menores. Las incidencias con embarcaciones que se adentraban en las zonas balizadas fueron elevadas, con 21 avisos en diferentes playas, aunque con especial frecuencia en la de A Borna, y que supone un riesgo de seguridad para los bañistas. En algunos casos se requirió la actuación conjunta de la Guardia Civil. También se registró una persona realizando pesca submarina dentro de la zona balizada de baño en Tirán. En esta playa hubo varios avisos de episodios por contaminación.

En cuanto a la playa de A Xunqueira, se atendieron a 19 personas heridas por las numerosas conchas presentes en el arenal y algunas caídas y a 6 por picaduras. la mayoría estuvieron relacionadas con la presencia de avispas y abejas en las zonas de dunas. Se registraron 2 picaduras de faneca.

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Los últimos días de agosto, con la presencia de la lluvia, bajaron las incidencias al disminuir la afluencia de usuarios a los arenales.