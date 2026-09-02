Una tregua fugaz para los mejilloneros: las toxinas vuelven a cerrar de golpe las más de 130 bateas de Bueu

No llegó siquiera a un respiro. Como mucho, un suspiro. Las biotoxinas vuelven a cerrar de golpe las más de 130 bateas de los tres polígonos mejilloneros de Bueu. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) comunicó a última hora del lunes al sector la incidencia, que derivaba en un cierre cautelar. Esa clausura pasó a firme en la mañana del martes para las zonas Bueu A2 y Bueu B, mientras que la Bueu A1 mantiene ese carácter cautelar.

Este cambio repentino cogió totalmente por sorpresa al sector y de momento los polígonos de Bueu son los únicos afectados por los cierres. La tregua para el sector fue efímera. Después de más de cuatro meses sin poder trabajar el primer polígono en abrir fue el Bueu A1 el martes 27 de agosto, aunque no se pudo descargar hasta el día siguiente. El jueves 27 llegó la autorización para la apertura del Bueu B y, finalmente, el sábado se pudo abrir el Bueu A2. La apertura simultánea de las tres zonas de producción no duró siquiera 48 horas.

Desde la Consellería do Mar e Intecmar explican que este nuevo cierre se debe a un episodio natural de incremento de la concentración de fitoplacton tóxico en el agua del mar, lo que provoca que los índices de biotoxinas superen los límites establecidos legalmente «para a extracción con plenas garantías de seguridade alimentaria». Según los resultados publicados en la web del Intecmar los polígonos Bueu A2 y Bueu B arrojan un resultado de entre 160 y 300 (el tope máximo es de 160). Por su parte, el Bueu A1 está entre 120 y 160, unos niveles que se encuentran dentro de lo autorizado. No obstante, se decretó un cierre cautelar hasta realizar una nueva analítica. Entre un muestreo y otro debe transcurrir un periodo de al menos 48 horas.

Dinámica de corrientes, temperatura y luz

El aumento del fitoplacton tóxico es un fenómeno oceanográfico condicionado por la dinámica de las corrientes, la temperatura y la luz. «A evolución e duración de este episodio vai depender das condicións meteorolóxicas e marítimas dos vindeiros días», apuntan desde el Intecmar, que asegura que en cuanto las analíticas «confirmen uns resultados por debaixo do limiar de seguridade, procederase á reapertura inmediata dos polígonos afectados».

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Este cierre supone un varapalo para el sector mejillonero de la localidad. Hace unos días una de las agrupaciones mejilloneras de Bueu, Socomebu, mostraba su malestar por la demora en la apertura de uno de los polígonos, que dio hasta cuatro resultados consecutivos negativos. «O certo é que antes do 27 de agosto perdemos unha semana de traballo», insisten. Por su parte, desde el Intecmar argumentan que los resultados del segundo muestreo (18 de agosto) aconsejaban «por cautela» esperar a una nueva analítica. Ese tercer análisis (20 de agosto) reflejó una tendencia al alza, al igual que los resultados cualitativos de fitoplacton tóxico. Una vez más, «por cautela» se mantuvo el cierre hasta la analítica realizada el 25 de agosto.