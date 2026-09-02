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Rodríguez inicia el curso político en Moaña y recuerda que el cargador de As Barxas lleva cinco años instalado sin funcionar

El portavoz del PSOE asegura que cuando entre en funcionamiento ya estará obsoleto

Cargador eléctrico instalado hace años en la calle As Barxas junto al Concello de Moaña.

Cargador eléctrico instalado hace años en la calle As Barxas junto al Concello de Moaña. / SANTOS ALVAREZ

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Cristina González

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, recuerda que el cargador para vehículos eléctricos de As Barxas cumple cinco años «enchufado a nada» y explica «cómo gobierna el BNG en este Concello». Recuerda que lleva más de un lustro instalado y no ha cargado jamás a un coche: «Cuando por fin lo pongan en marcha estará obsoleto».

Añade el portavoz socialista que este cargador es el mejor símbolo disponible de la gestión del gobierno local para hacer balance del arranque del curso político: un punto de carga instalado hace más de cinco años que nunca llegó a ponerse en servicio. Reclama que el gobierno explique en el próximo pleno el coste del cargador y qué ha impedido durante estos años su puesta en funcionamiento: «Mientras tanto, los vecinos con vehículo eléctrico van a cargar a otro concello. Esto sí que es promoción económica, la del concello de al lado». Recuerda que el cargador no es una anécdota, sino el método y que en el rural hay infraestructuras municipales en un estado que ningún gobierno debería tolerar y la respuesta siempre es la misma de que ya se verá. carga también contra la subida de tasas municipales a los vecinos, los 7 millones de hipoteca para el edificio de Sisalde y que la alcaldesa hubiera firmado en 2019 un convenio con Sanidade asumiendo la pérdida del PAC cuando se haga el Centro Integral de Saúde en Cangas. Añade que a todo esto se suma la falta de una fecha para resolver la posible fuga de agua en el emisario submarino del agua de la ría de Vigo que abastece a Moaña y a Cangas: "Es una infraestructura estratégica y llevamos semanas de reproches cruzados sin que nadie ponga un calendario encima de la mesa. Los vecinos no beben ideología, beben agua". También extiende su crítica a la concejala de Promoción Económica por el resultado de las fiestas del Carmen: "La organización de externaliza en una comisión de fiestas, la gente critica el resultado y la respuesta de la concejala es que ella no organiza nada".

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Por último reprocha la forma de gobernar del BNG "sostenida sobre la imposición, la falta de transparencia y la ausencia de diálogo con la oposición".

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