Participación
Reunión el viernes para presentar el plan director de Banda do Río
La convocatoria es en el antiguo astillero, a las 12.30 horas, y estará presente una de las arquitectas que firma el documento
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Bueu
El Concello de Bueu convoca una reunión este viernes en el astillero de Banda do Río para presentar públicamente el plan director para la mejora del barrio. Este encuentro abierto será a las 12.30 horas y estará presente una de las arquitectas que firma el documento, María Fandiño, junto al alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.
La presentación del plan director marcará el inicio del periodo de información pública para que los vecinos y colectivos puedan aportar las sugerencias que estimen oportunas antes de proceder a la aprobación definitiva del documento.
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