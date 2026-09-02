El PP de Cangas se vuelca con Ceuta

Algo más de 300 vecinos acudieron hoy a la manifestación convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, tras la masiva migración que se produjo el pasado día 30 de julio. El PP lideró la concentración, que tuvo lugar en la Praza do Concello, y en la que estuvieron prácticamente todos sus concejales que auparon a la parlamentaria y portavoz popular, Dolores Hermelo, al porche del consistorio, desde donde se dirigió a los hombres y mujeres, algunos, abrigados por la bandera española, para criticar la acción del Gobierno y apoyar al pueblo ceutí, que a su entender está privado de sus derechos y sus servicios, en favor de las personas que entraron masivamente a Ceuta.

Dolores Hermelo tomó el micrófono para abundar en la teoría de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonada a la ciudad, donde sus habitantes apenas pueden salir por sus calles ni a sus playas. Insistió en que no se habla de los derechos humanos, sino de los migrantes que invadieron las calles de Ceuta, con un Gobierno de Pedro Sánchez que sabía perfectamente los que iba a pasar, según relata un informe policial, y no hizo nada. Recordó la concejala canguesa que Galicia había sido un pueblo de emigrantes, pero que los gallegos emigraron bien, con garantías, no de la manera en la que se produjo «la invasión». «Marruecos de devolver a los menores y el Gobierno de España no hace nada. Nosotros estamos aquí para decirles a los ceutís que no están solos, que no queremos que luchen en solitario. Nuestros derechos se vieron violados», manifestó la parlamentaria del PP. Mencionó que España siempre había ayudado, pero que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez está apoyando a otros. De vez en cuando se escuchaba entre el público una voz que decía «¡Mandadlos a Marruecos!». Se vieron imágenes impensables en Cangas hace tan solo cuatro años: personas que se abrazaban a la bandera roja y gualda, hombres con gorras con los colores de la enseña nacional e, incluso, un concejal del PP, Sergio Iglesias.

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En Bueu también hubo concentración delante del Concello. No la lideró ningún partido y asistieron a ella entre 150 y 200 personas. En ella se leyó el manifiesto preparado por la FEMP en el que se insistió mucho en el miedo a salir a sus calles, el abandono de las instituciones y el silencio del resto de España. Se recordó que hoy es el día de Ceuta y que «España entera se levanta unida para deciros que no estáis solos»