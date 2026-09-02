El paro crece en 65 personas en O Morrazo con el final de la campaña de verano

Como es habitual en el balance del paro del mes de agosto y coincidiciendo con el final de los contratos de la campaña de verano, el desempleo ha vuelto a crecer en la comarca de O Morrazo con respecto a julio y se sitúa en 3.460 personas, según los datos estadísticos que publica la Consellería de Emprego. Lo ha hecho en 65 personas (1,91%) y con aumento de las listas de parados en todos los municipios, por encima de la veintena en Cangas, Bueu y Marín y sólo en 2 personas en el municipio de Moaña. En Bueu hay anotadas 20 personas más en la Oficina de Empleo; en Cangas 22 y en Marín, 21. Aunque la variación interanual, es decir la comparativa con respecto a hace un año, arroja que hay 21 parados menos y el desempleo desciende un 0,60%.

Volviendo la vista atrás, el nivel de desempleo en O Morrazo ha mejorado mucho con respecto a los datos de hace una década cuando en agosto de 2017 había 5.847 parados, lo que suponen 1.387 más que en la actualidad. Por aquel entonces en agosto también subía el paro en 47 personas y sólo bajaba en 10 personas en Moaña. Subían 2 parados en Bueu, 39 en Cangas y 10 en Marin.

Ya en 2026 y desglosado por municipios, Cangas sigue siendo el municipio con mayor número de desempleados con 1.168 en agosto lo que suponen 22 más que con respecto a julio. Le sigue Marín con 955 y 21 parados más; Moaña, con 872 y dos más y, por último, Bueu, el municipio con menos población de la comarca, y un saldo de 465 parados, 20 más que hace un mes.

Por sectores de edad, de los 3,460 parados totales en la comarca, 128 son menores de 25 años (18 en Bueu, 37 en Cangas, 46 en Marín y 27 en Moaña) y 3.332 son mayores de 25 años (447 en Bueu, 1.131 en Cangas, 909 en Marín y 845 en Moaña). Por género, las mujeres siguen concentrando el mayor número de paro. Hay 2.115 mujeres sin trabajo frenhte a 1.345 hombres. Cangas aglutina el mayor paro femenino de la comarca con 722 desempleadas; le sigue Marín con 568; Moaña, con 544 y Bueu con 281. Cangas también lidera el paro masculino con 446 hombres sin empleo; seguido de Marín con 387; de Moaña con 328 y cierra Bueu con 184.

Noticias relacionadas

Sigue registrándose un número alto de personas que nunca han trabajado, con un total de 250. El sector servicios es el que sigue rrastrando más desempleo con 2.549 (338 en Bueu, 872 en Cangas, 693 en Marín y 646 en Moaña). la construcción sólo tiene 182 personas desempleadas (31 en Bueu, 53 en Cangas, 52 en Marín y 46 en Moaña). El sector secudnario, en donde se incluye el comercio, las empresas...) registró en agosto 345 desempleados con Moaña a la cabeza con 113, seguido de Cangas, con 105; Marín, con 82 y Bueu con 45. En el sector primario hay 134 personas desempleadas.