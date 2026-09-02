Obras de conservación convierten a la Autovía do Morrazo de nuevo en corredor en los tramos de tres viaductos en Moaña

La Autovía do Morrazo AG-46 vuelve a ser corredor de un solo carril de circulación en cada sentido en lugar de dos en los tramos de tres grandes viaductos en Moaña con motivo de las obras de mantenimiento de estas infraestructuras, que este mismo martes inició la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras en el de A Mó, en Meira, y que continuarán en los de A Fraga (Meira) y A Moura (Domaio). Los trabajos se realizan dentro del plan de inspecciones y conservación de viaductos y puentes de la Xunta, dotado con 13 millones de euros hasta 2029 para toda Galicia.

Los cortes comenzaron esta mañana con normalidad, según confirma la Consellería, en el primero de los viaductos de A Mó, en la parroquia de Meira, lo que ha provocado, como ya estaba anunciado, el desvío del tráfico por un solo carril en cada sentido en la calzada izquierda en dirección a Cangas, a lo largo de un tramo de 1,2 kilómetros entre los puntos kilométricos 5+800 y 7+000.

Fuera de la zona de obras, el tráfico en la autovía sigue igualmente con dos carriles en cada sentido de circulación. El desvío se realiza por motivos de seguridad, tanto para los conductores como para el personal que trabaja en el tablero del viaducto, que tiene 430 metros de longitud, una altura de hasta 58 metros y 11 vanos. Debido a las obras, la salida 7 de Meira permanecerá cerrada para los vehículos que circulen en sentido a Cangas procedentes de Rande. Como itinerario alternativo, los usuarios deberán de continuar hasta la salida 9 (PO-313), en donde podrán realizar un cambio de sentido para regresar por la AG-46 en dirección a Rande y acceder posteriormente a Meira a través de la salida 7. La Xunta irá informando día a día de los cambios en la circulación a medida que avancen las obras.

Vehículos en el desvío este martes en el viaducto de A Mó de la Autovía do Morrazo en Meira / Santos Álvarez / FDV

Infraestructuras estima que los trabajos de conservación de los tres viaductos se prolongarán durante dos meses, por lo que durante este tiempo en las zonas de obras la autovía quedará como corredor de un carril en cada sentido. Además de en el viaducto de A Mó, se actuará en el de A Fraga (Meira), con 365 metros de largo, pilas de 65 metros y 9 vanos; y en el de A Moura (Domaio), con 422 metros, pilas de 50 y 10 vanos.

Los conductores deberán de circular con mucha precaución, aunque ya hubo alguna queja porque las obras no están advertidas de forma muy visible en el acceso a la Autovía desde Rande, solo unos metros antes de llegar a Meira. En Domaio, a la altura del cruce de San Lourenzo, hay un pequeño cartel amarillo al borde de la calzada que indica en sentido a Cangas que la salida 7 de Meira está cortada por obras y que hay un desvío provisional por la salida 9 con cambio de sentido.

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Otro aspecto del tramo en obras. / Santos Álvarez

Los trabajos comenzaron este martes cumpliendo con el calendario anunciado en abril por la propia conselleira, María Martínez Allegue, en una visita que realizó para supervisar los trabajos previos de inspección del viaducto de A Mó junto a los técnicos. la consellería decidió iniciar los trabajos en septiembre para evitar los fuertes meses de tráfico del verano en una carretera que dispara su Intensidad Media Diaria (IMD) en época estival a más de 20.000 vehículos diarios.