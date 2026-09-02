Niños de Gaza pintan también para Cangas

Sin filtros y desde el corazón. Así son los dibujos de la exposición itinerante «Heart of Gaza», realizados por niños y niñas de 3 a 17 años, e ideada por Mohamed Timraz (Deir al Balah, Gaza) con el apoyo de Feile Butler (Sligo, Irlanda) que hoy se inaugura en la Casa de Cultura de Cangas siguiendo un recorrido por todo el mundo que la llevará también del 15 al 30 de septiembre a la sala de exposiciones del Concello Vello de Moaña. La muestra, según recoge Feile Butler en redes sociales, ya ha sido expuesta en 90 ciudades de dos continentes.

A O Morrazo llega de la mano de la Asociación Morrazo X Palestina, que está desempeñando campañas de apoyo a los palestinos y contra el genocidio de Gaza por parte de Israel. Hay que recordar que el cangués Benito González fue uno de los integrantes de la Flotilla a Gaza, en mayo pasado, que fueron retenidos por Israel y deportados cuando iban en ayuda humanitaria a Gaza.

La exposición en la casa de Cultura hablará de nuevo del conflicto en Gaza, a través de las creaciones de los que menos voz tienen y más afectados están por la guerra. La idea de esta exposición surgió a partir de los dibujos que los sobrinos de Mohammed, dueño de una cafetería que fue bombardeada en octubre de 2023, e investigador de arteterapia, envió a la irlandesa: «Al ver los horrores representados por estos niños, supe que debíamos compartir su perspectiva del mundo», señala Butler en redes sociales. La primera exposición fue en su localidad de irlanda, en julio de 2024, y tan pronto como se publicó la muestra en redes sociales, empezaron a recibir numerosas propuestas de colaboración de todo el mundo.

Noticias relacionadas

Señala que cuando Mohammed Timraz perdió su café Grey Café a causa de los bombardeos, empezó a ayudar a su comunidad, recaudando fondos para dar asistencia financiera, agua potable, alimentos, ropa, tiendas de campaña, leche para bebés y medicamentos a quienes le rodeaban y con este proyecto artístico con los niños, organizando talleres de arte en la llamada «Tienda de los Artistas» que empezó en su ciudad de Deir al Balah y se extendió a 17 espacios artísticos involucrando a más de 2.000 niños.