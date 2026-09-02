La Mancomunidad abona a mayores 627.402 euros a Urbaser por el coste real de la basura

La Mancomunidad de O Morrazo, cuya presidencia rotatoria ostenta en 2026 y 2027 la alcaldesa de Moaña, sigue dando pasos de cara al nuevo macrocontrato de la basura que Leticia Santos confía en resolver en octubre una vez que este mes se abra el último sobre C de las dos empresas que optaron a la licitación, con las ofertas económicas.

Mientras tanto, la Mancomunidad sigue haciendo frente al pago de la recogida de la basura que realiza Urbaser (es una de las dos empresas que con FCC optan al contrato) y abonando las cantidades a mayores de la fija de 126.291 euros que mensualmente le abona, para cubrir el coste real del servicio. Precisamente hoy en junta de gobierno se lleva la propuesta de la presidencia para la liquidación a la empresa de 627.402 euros por el coste real del servicio por los meses de abril a septiembre de 2025. El reconocimiento es por importe total de 1,6 millones, pero a esta cantidad se le descuenta ya los pagos realizados a cuenta mensualmente con esos 126.291 euros y los ingresos que tuvo Urbaser por el cartón, el vidrio y los plásticos que traslada a Ecoembes o Ecovidrio. Los ingresos por estos subproductos oscilan entre 30.000 y 39.000 euros al mes. El coste real de la recogida de la basura en O Morrazo para Cangas, Moaña y Bueu oscila entre 243.000 y 275.000 euros al mes. En abril fueron 243.355 euros, en mayo, 244.997; en junio se dispara el coste a 273.483; en julio se mantiene en 248.291; en agosto baja a 244.934 y en septiembre se disparó a 275.196 euros.

La propuesta de liquidación cuenta con el informe favorable de intervención y la auditoría externa que contrata la Mancomunidad a la empresa Lagares, que revisa toda la documentación que presenta Urbaser con los costes reales. Este informe de revisión constata que los principales costes presentados corresponden a mano de obra, mantenimiento de maquinaria. combustibles, costes de explotación y de instalaciones y que están justificados con carácter general, sin perjuicio de algunas deducciones en determinadas partidas. El coste de personal está justificado por la actualización de los convenios, los incrementos de los servicios solicitados por la Mancomunidad y el aumento de la plantilla.

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En la junta de gobierno también se dará cuenta de la Conta Xeral tras su exposición pública sin alegaciones y del nuevo convenio con Sogama, firmado en julio, que compensará a la Mancomunidad con 615.504 euros en 4 años por el uso de la planta de A Portela.