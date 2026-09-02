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Lucha política en la fiesta

Lío en el protocolo político de la procesión del Cristo

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Juan Calvo

Cangas

Volvió a haber confusión con el protocolo en la procesión del Cristo, que regresa a los tiempos pretéritos donde la política se hacía más importante, que la religión. El PP entendía que quien debía presidir la procesión en el aspecto político era el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, de hecho ocupó ese puesto en un primer momento. La edil socialista Sagrario Martínez tuvo que advertir que ella era en ese momento alcaldesa de Cangas por delegación de la ausente Araceli Gestido.

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