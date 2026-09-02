La junta de gobierno de la Mancomunidad da el visto bueno al pago de 627.402 euros a Urbaser por la basura de abril a septiembre de 2025

Los gobiernos de Cangas, Moaña y Bueu dieron su apoyo unánime en la junta de gobierno de la Mancomunidad, celebrada ayer en Moaña que tiene la presidencia rotatoria del ente supramunicipal, a la liquidación del coste real por la recogida de la basura a la empresa encargada, Urbaser, correspondiente al período de abril a septiembre de 2025. Se trata de una liquidación por importe de 627.402 euros para hacer frente a los gastos reales del servicio que ascienden a 1,6 millones de euros pero a los que hay que restar los pagos mensuales de 126. 291 euros que ya recibió la empresa por parte de la Mancomunidad en ese mismo período y los ingresos que tuvo por los subproductos de reciclaje (papel, vidrio y plásticos) que entrega a Ecoembes y Ecovidrio por los que ya recibe un dinero. En este sentido, se trata de un pago-ingreso por compensación que la Mancomunidad realiza desde octubre de 2021 a la contratista.

Urbaser tiene que presentar toda la documentación justificada de gastos que pasan por la auditoría de una empresa externa, contratada a Lagares Ingeniería; y por el informe de Intervención. El pago de estos 627.402 euros cuenta con los informes favorables de la empresa externa y de Intervención.

En la junta de gobierno también se aprobó la cuenta general que estuvo a exposición pública y no recibió alegaciones y se dio cuenta del nuevo convenio con Sogama por el uso de la planta de transferencia de A Portela que gestiona la Mancomunidad y desde donde parten los camiones a la planta de Sogama. El canon que establece Sogama por el tratamiento de los residuos es unitario por tonelada e incluye los costes de la fase de transferencia, pero en el caso de O Morrazo es la Mancomunidad la que gestiona la planta por lo que se establece un convenio de colaboración y se compensan en parte dichos costes. Con O Morrazo hay convenio desde 2022 y en julio se renovó para que esta planta siga integrada en el sistema que gestiona Sogama. El ente supramunicipal recibe una compensación de 5,78 euros por tonelada de residuos entregada a Sogama, lo que serán 615.454 euros en los cuatro años de vigencia del convenio, a razón de una estimación de 24,200 toneladas de residuos al año.

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La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, valora muy positivamente el incremento que supone el nuevo convenio con Sogama «ainda que lonxe do que se pediu desde a Mancomunidade». Por lo demás dice que todo se sigue haciéndose como en años anteriores para pestar el mejor servicio posible. Por su parte, el alcalde de Bueu, Félix Juncal, espera qeue sea el penúltimo reconocimiento a Urbaser porque significaría que en breve estaría adjudicado el contrato del nuevo servicio y destaca que a diferencia de gobiernos anteriores, no sólo se reconoce las obligaciones de pago, sino que también paga. La alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mancomundiad aprovecharon al finalizar la junta para hablar de la próxima aprobación de los presupuestos que cuando estén se llevarán a asamblera con la resolución de las alegaciones a la ordenanza de gestión del servicio de recogida de la basura.