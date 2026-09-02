Sucesos
Un escurridizo (y delgado) ladrón se cuela por el ventanuco de un negocio en Cangas y roba 100 euros
El hueco de la ventana por la que entró tenía apenas 31 centímetros de alto y 68 de ancho
Ocurrió de madrugada y la Guardia Civil investiga los hechos
Un ladrón escurridizo y delgado. Muy delgado. Tanto como para colarse por un ventanuco de apenas 31 centímetros de alto y 68 centímetros de ancho. Ocurrió esta semana en un negocio de Cangas, en el que el sospechoso consiguió entrar a través del hueco de una ventana y llevarse 100 euros de la caja registradora. El ladrón salió por el mismo sitio por el que entró sin llevarse nada más. Sobre todo porque sería prácticamente imposible salir con algo más que no fuese dinero en metálico.
El robo tuvo lugar esta semana en un establecimiento situado cerca del centro de Cangas, en la madrugada del lunes al martes. El local tiene una entrada principal y en un callejón lateral hay una pequeña ventana, que da a un aseo. A pesar de la altura a la que se encontraba el ladrón fue capaz de encaramarse al antepecho, forzarla y luego colarse por un espacio casi imposible para entrar en el local. Una vez dentro se fue directamente a la caja registradora, donde había 100 euros en moneda para el cambio a clientes.
Una maniobra muy rápida porque un vecino de la zona le vio en el momento en el que entraba por la ventana y avisó al 112, que a su vez se puso en contacto con la Guardia Civil. Cuando la patrulla llegó al lugar el ladrón, que iba encapuchado, ya se había escabullido.
Durante la mañana del martes se desplazó al negocio un equipo de la Policía Científica para intentar recabar algún tipo de prueba que el escurridizo ladrón pudiese dejar. Un individuo que todo apunta a que podría ser un viejo conocido de las fuerzas del orden y que, tras un periodo en prisión, habría vuelto a hacer de las suyas.
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