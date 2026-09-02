Darbo 2026, una romería de viñeta

La Romaría de Darbo tiene la peculiaridad de cerrar Cangas y prolongar el verano, al menos hasta el 8 de septiembre, que es su día grande. Antes de que el otoño ocupe posiciones, hay que rendir culto al verano con un buen fin de fiesta, para lo que no hay nada mejor que la Romaría de Darbo, tradicional, gastronómica, familiar y eufórica, llena de hechizos que se queman en la Gran Queimada del día 6, a las 23.00 horas, cuando ya se comentó el pregón, que este año corre a cargo del ilustrado de Faro de Vigo, José Ángel Rodríguez López, más conocido por Gogue, y por su personaje más representativo, Floreano, que encaja como nadie en esta romería. A sus 73 años, "Googue" ofrecerá en Darbo el segundo pregón de su vida. No es un hombre dado a este tipo de actos, que prefiere refugiarse en el dibujo en vez de la oratoria ante cientos de personas, que eso siempre impresiona. Aunque esta suerte la sortearía muy bien Floreano, que no se sube a cualquier atril Dios mediante haya un "cunca" de vino.

Recreación de una foto de Madonna con la camiseta diseñada por Gogue para la Romaría de Darbo / FDV_Externas

José Ánge Rodríguez López tomó el nombre artístico de "Gogue" porque era el nombre que le había quedado después que desde pequeño un hermano le hubiese llamado así. Lejos estaba de pensar que este mote había de competir en fama con el gigante tecnológico de Google, que aún no había nacido. Pero entre viñeta y viñeta ganó fama y sus viñetas se rastrean entre las páginas de FARO DE VIGO, con la paciencia de un detective. Comenta que la comisión de fiestas de Darbo le pidió primero que diseñara la camiseta de las fiestas, en el que apareciera su querido personaje. No lo dudó, pero aún así, la comisión lo invitó a conocer el lugar donde se celebra la fiesta. Él, de O Grove, nunca había ido de romería a Darbo, pero conoce bien este estilo de fiesta. Una vez visto el espacio donde se celebra la romería, la comisión aprovechó el entusiasmo del artista, para pedir que ofreciera el pregón, encargo que no es cualquier cosa. Reticente al principio _no es un hombre dado a pregones_ decidió, al final, completar el círculo. Lo tiene prácticamente listo. Hablará de lo que representa la Romaría de Darbo y contará anécdotas que bien podrían suceder aquí en O Morrazo como en O Grove. Pero la traca final será la de verlo dibujar en directo ante el público asistente. Será todo un espectáculo.

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Queimada y pregón son el domingo, 6 de septiembre, día en el que también salen a la luz las fotos antiguas que la comisión se encarga de rastrear día a día y que después se proyectan en la romería. El lunes, la protagonista será la Banda de Bellas Artes de Cangas, que tocará en el pasacalles y ofrecerá un concierto a las 20.00 horas. Después, verbena. El día 8, el día grande de Darbo, tras la misa solemne que tendrá lugar a las 12.30 horas, se bailará la danza y la contradanza de Darbo, bajo el sol que, según las mujeres y hombres del tiempo, pronostican para este día. El concierto de la tarde-noche lo ofrecerá la Banda Cultural de Salceda de Caselas. Después, verbena. La Romaría de Darbo se cerrará el día 9 con los concierto de la banda de música Airiños de Morrazo de Moaña, la misa cantada a las 12.00 por la Coral Perla del Atlántico y procesión.A la noche, otra vez la verbena. Además de típico cartel de fiestas, los que allí estuvieron ya saben que hay puestos donde se ofrece de comer y beber, donde el pulpo no se agota y el vino peleón se vuelve bueno ante tanta distracción que se ofrece.