Obras públicas
Daniel Chapela presenta una moción para la mejora integral del camino de Abeleira, en Cela
El edil no adscrito presenta su primera moción desde que anunciase la creación de la agrupación de electores Bueu Merece, con la que concurrirá a las elecciones locales de 2027
El concejal Daniel Chapela presenta al próximo pleno una moción en la que reclama el arreglo integral del camino de Abeleira, en la parroquia de Cela. Se trata de la primera propuesta que registra desde que hace unos días confirmase la fórmula bajo la que concurrirá a las próximas elecciones municipales: una agrupación de electores con el nombre de Bueu Merece.
El edil urge una intervención sobre este vial municipal antes del próximo invierno para garantizar un acceso en condiciones para los vehículos durante todo el año, incluyendo las ambulancias. «Coa chuvia se converte nunha auténtica lameira», asegura Daniel Chapela. En la moción recuerda que hace ahora un año el Concello de Bueu aprobó una subida en el impuesto del rodaje y reprocha que ese incremento «non se destina a mellorar as vías públicas». Insiste en que los vecinos de las parroquias y aldeas de Bueu «pagan impostos por ter os seus coches, polo que merecen ter accesos dignos».
La actuación propuesta en esta moción resulta relativamente sencilla y que se puede acometer «á maior brevidade, incluso antes das choivas do inverno debido á pequena contía do contrato». Con la presentación de esta propuesta Chapela reitera que de cara a las elecciones municipales de 2027 «as parroquias e aldeas de Bueu constituirán unha das pezas máis importantes da nosa proposta de gobernó, asegurar os servizos mínimos é algo que Bueu merece», concluye.
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- La alcaldesa de Cangas presenta un informe legal que indica que la vigilancia y sanción del tráfico en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns es de la Policía Local
- Cangas renueva la devoción en su Cristo con una procesión multitudinaria
- Cangas prepara el día grande de las Festas do Cristo, con la procesión y los fuegos
- La comarca bate otro récord de trabajadores pero la pesca tiene cada vez menos peso
- El «último tardeo» del Hotel Hollywood de Cangas
- La belleza de las mareas vivas