Comienzan las obras de mejora de la Escola vella de O Hío
El proyecto presenta una humanización de la zona, con la construcción de un parque infantil y tala de árboles
Juan Calvo
El gobierno municipal de Cangas intenta convertir la Escola Vella de O Hío, donde está la biblioteca, en un referente cultural de la parroquia, para lo que invertirá la nada despreciable cantidad de 124.531 euros. Los objetivos son convertir la biblioteca en el principal referente de la vida cultural de la parroquia, proporcionar un espacio de convivencia e intercambio, favorecer la implicación de lo usuarios del centro 6 ofertar un entorno de esparcimiento tanto dentro del centro como en el espacio que lo rodea, habilitando zonas verdes, mejora continua de los servicios, parques para los pequeños o cualquiera otra actividad que suponga un enriquecimiento de la biblioteca como centro de actividades culturales y de tiempo libre.
La edificación está situada en el lugar de Igrexario, en O Hío, muy cerca de la iglesia , del cementerio, el centro médico y a lado del colegio público.
El proyecto de mejora se desarrolla en la zona oeste de la parcela donde está situada hoy la zona de tiempo libre, con dos bancos y ocupados principalmente por unos árboles de gran porte que dificultan el uso del espacio, al ser hoja caducan provocan la caída en el tejado de vegetación que convierte al lugar en un sito sombrío para su uso en invierno.
La intervención, que ya se inicio este lunes, consiste en la humanización y realización de una zona de ocio, principalmente infantil. Se trata de liberar la zona creando un espacio amplio con un pequeño parque infantil y vinculado a una zona de descanso. Se construirá un pequeño porche de protección de para la lluvia para eliminar las humedades del interior por el azote de los temporales del oeste. Se limpiará y organizará la zona alta contra el linde oeste, creando un acceso rápido desde el aparcamiento. Se configurará una bancada corrida, se acondicionará la ubicación de los sumideros y farolas a la nueva distribución, se eliminarán los árboles de gran porte existentes en el espacio actual, muy reducido por el tamaño que alcanzaron.
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