El BNG llevará las obras de Ons al Parlamento y acusa a la Xunta de querer «expulsar» a los vecinos

El BNG llevará al Parlamento de Galicia una batería de preguntas e iniciativas sobre la isla de Ons y las obras realizadas en el archipiélago, unos trabajos con una inversión superior a los 2 millones de euros y que en las últimas semanas han sido duramente criticados por vecinos y colectivos. Unas críticas a las que se suma el grupo nacionalista, que acusa a la Xunta de convertir Ons «nun parque temático» con el fin último de «expulsar á veciñanza da illa».

Esta misma semana el diputado moañés Paulo Ríos visitó el archipiélago junto a representantes de la asociación vecinal y del Concello de Bueu para conocer de primera mano sus quejas y los problemas ocasionados, tanto a los isleños como a los negocios de hostelería. «Estas obras non están pensadas para a mellora dos servizos en Ons e mesmo son contrarias a necesidade de coidar e manter o espacio natural», sostiene Ríos, que asegura que convertir la isla «nun parque temático» significa «condenar ao olvido e á desaparición a historia e carácter único de Ons e a súa veciñanza».

La asociación vecinal aprovechó esta visita para trasladar su malestar por unas actuaciones que entienden que en algunos casos no eran prioritarias y que mientras tanto siguen son atenderse otras necesidades sí consideran fundamentales, como la bonificación del billete de barco entre Bueu y Ons o la mejora de servicios básicos como el suministro de agua y electricidad.

Las obras están promovidas por la Axencia de Turismo de Galicia, que depende directamente de la Presidencia de la Xunta, y por la Consellería de Medio Ambiente. El BNG acusa al gobierno autonómico de «opacidad» y «mala xestión» en la tramitación de los proyectos que no fueron sometidos a periodo de exposición pública ni consultadas con la comunidad isleña. Paulo Ríos asegura que esos trabajos acumulan más de cuatro meses de retraso sobre los plazos de ejecución previstos en el contrato. El diputado avanza que desde su grupo parlamentario, en colaboración con el Concello de Bueu, llevará al Parlamento de Galicia «todas as iniciativas necesarias» para que Ons «sexa un territorio vivo, respectuoso coa súa historia e coa súa veciñanza» y defienden un marco de convivencia que garantice un «turismo respectuso e compatibel coa vida e os dereitos» de los isleños.