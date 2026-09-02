Participación
El BNG llevará las obras de Ons al Parlamento y acusa a la Xunta de querer «expulsar» a los vecinos
Diputados se reúnen en la isla con la asociación vecinal y Concello y critican que no se priorice la bonificación del billete o la mejora eléctrica
El BNG llevará al Parlamento de Galicia una batería de preguntas e iniciativas sobre la isla de Ons y las obras realizadas en el archipiélago, unos trabajos con una inversión superior a los 2 millones de euros y que en las últimas semanas han sido duramente criticados por vecinos y colectivos. Unas críticas a las que se suma el grupo nacionalista, que acusa a la Xunta de convertir Ons «nun parque temático» con el fin último de «expulsar á veciñanza da illa».
Esta misma semana el diputado moañés Paulo Ríos visitó el archipiélago junto a representantes de la asociación vecinal y del Concello de Bueu para conocer de primera mano sus quejas y los problemas ocasionados, tanto a los isleños como a los negocios de hostelería. «Estas obras non están pensadas para a mellora dos servizos en Ons e mesmo son contrarias a necesidade de coidar e manter o espacio natural», sostiene Ríos, que asegura que convertir la isla «nun parque temático» significa «condenar ao olvido e á desaparición a historia e carácter único de Ons e a súa veciñanza».
La asociación vecinal aprovechó esta visita para trasladar su malestar por unas actuaciones que entienden que en algunos casos no eran prioritarias y que mientras tanto siguen son atenderse otras necesidades sí consideran fundamentales, como la bonificación del billete de barco entre Bueu y Ons o la mejora de servicios básicos como el suministro de agua y electricidad.
Las obras están promovidas por la Axencia de Turismo de Galicia, que depende directamente de la Presidencia de la Xunta, y por la Consellería de Medio Ambiente. El BNG acusa al gobierno autonómico de «opacidad» y «mala xestión» en la tramitación de los proyectos que no fueron sometidos a periodo de exposición pública ni consultadas con la comunidad isleña. Paulo Ríos asegura que esos trabajos acumulan más de cuatro meses de retraso sobre los plazos de ejecución previstos en el contrato. El diputado avanza que desde su grupo parlamentario, en colaboración con el Concello de Bueu, llevará al Parlamento de Galicia «todas as iniciativas necesarias» para que Ons «sexa un territorio vivo, respectuoso coa súa historia e coa súa veciñanza» y defienden un marco de convivencia que garantice un «turismo respectuso e compatibel coa vida e os dereitos» de los isleños.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- La alcaldesa de Cangas presenta un informe legal que indica que la vigilancia y sanción del tráfico en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns es de la Policía Local
- Cangas renueva la devoción en su Cristo con una procesión multitudinaria
- Cangas prepara el día grande de las Festas do Cristo, con la procesión y los fuegos
- Lío en el protocolo político de la procesión del Cristo
- La comarca bate otro récord de trabajadores pero la pesca tiene cada vez menos peso
- El «último tardeo» del Hotel Hollywood de Cangas