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El «último tardeo» del Hotel Hollywood de Cangas

El inicio de la fiesta. | FDV

El inicio de la fiesta. | FDV

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Javier Manchado

O Morrazo

La última jornada de las fiestas tuvo en Cangas otra cita con la música. Fue en el Hotel Hollywood con DJ Michi. La tarde-noche sirvió para festejar el «último tardeo» de la gerencia de la cafetería, que a partir del 1 de octubre abrirá con nuevas caras al frente, a las que deseamos al menos la misma suerte.

El gran trabajo de los técnicos de sonido de las Festas do Cristo

Hay que reconocer que los técnicos de sonido de las Festas do Cristo de Cangas hicieron un trabajo excepcional. El sábado por la noche era muy llamativo como, pese a coincidir a poco metros de distancia los escenarios de Grande Amore y de Assia, no se mezclaban los sonidos en ningún momento y se escuchaban ambas actuaciones con claridad. El nuevo emplazamiento de las jaimas ayudó también a que el equipo de sonido pueda lucir mejor. El de años anteriores adolecía de una buena acústica.

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No fue tan larga la espera por los fuegos artificiales de las Festas do Cristo, pero es cierto que muchos se estaban impacientando. Algún año será necesario establecer una hora fija y no dejarlo a merced del final de la procesión. Aunque ayer concurrieron otros factores en el retraso. Mereció la pena la espera. Sobre todo la parte de fuegos dorados fue muy vistosa. El espectáculo pirotécnico acabó entre aplausos. La prueba de que fueron bonitos es que no faltaron los que los consideraron muy cortos.

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