La comarca bate otro récord de trabajadores pero la pesca tiene cada vez menos peso

El mercado laboral de la comarca de O Morrazo está en el mejor momento de su historia, al menos a tenor de las cifras de afiliación en alta a la Seguridad Social. No en vano el dato que se hizo ayer público establece un nuevo récord con la friolera de 32.399 trabajadores de la zona activos y cotizando. Están actualizados al mes de julio y sitúa a la comarca muy cerca de superar una nueva barrera psicológica, la de las 32.400 personas trabajando a la vez.

Estas buenas cifras, que todavía no tienen en cuenta el ligero aumento del paro registrado en agosto, se reflejan en cada uno de los concellos, todos ellos en máximos históricos de actividad laboral. Cangas suma 10.906 vecinos activos y cotizando a la vez. Marín le sigue con 8.742. En Moaña son 7.830 los trabajadores que están dados de alta en estos momentos mientras que en Bueu la cifra creció en más de 120 en un solo mes y se sitúa en 4.921, rozando los cinco millares de trabajadores para la villa con menos población de O Morrazo.

La evolución de los datos de afiliación es muy positiva en los últimos años, aunque está claramente influenciada por la entrada en vigor de la figura del contrato fijo discontinuo, en marzo de 2022, que fue aprobada por el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez y que modificó toda la serie histórica de estadísticas laborales e impide conocer a ciencia cierta cuántas de las personas que están de alta en la Seguridad Social se encuentran efectivamente trabajando en un momento dado.

De todas formas, con respecto a julio de 2011 el incremento de cotizantes es de 4.757, una cifra muy elevada para un periodo de tiempo de 15 años. Entre el pasado mes de julio y el mismo periodo del año pasado, la subida de trabajadores en activo se cifra en 369. En el último medio año el crecimiento es todavía mayor, pues en diciembre había menos cotizantes que en verano. En concreto 1.701 menos que hace apenas 31 días.

A mayores, comparando la situación en junio y en julio de este año, queda claro el fuerte impulso que el sector turístico siempre supone para la economía morracense, al crecer los cotizantes en 493 vecinos.

El número de autónomos crece de forma muy tímida ante la dificultad para el emprendimiento

Por régimen de afiliación la inmensa mayoría están afiliados en el régimen general, un total de 24.727, lo que supone un 76% de toda la masa laboral. En el régimen especial de autónomos, sin embargo, solo hay en estos momentos 5.167 inscritos, con un incremento de poco menos de 300 emprendedores en los últimos 15 años. Esta es, de lejos, la peor cifra de la evolución de la economía local, pues refleja poco dinamismo a la hora de crear nuevas empresas e impulsar el emprendimiento individual que a la larga podría acabar generando nuevo empleo.

En el régimen especial agrario apenas hay 15 vecinos de la comarca anotados, lo que supone solo un caso más que hace tres lustros.

Mucho mayor peso tiene, como era de esperar, el régimen especial del mar, aunque está en franco descenso. Hace 15 años había 3.199 afiliados en este sector. Ahora la cifra cae hasta los 2.057. Esto supone que hay 1.142 morracenses menos desempeñando un trabajo ligado al mar que a comienzos de la pasada década, y todo ello a pesar el fuerte incremento del número global de cotizantes. En solo un año la caída fue de 67 contratados en este tipo de oficios tan característicos de O Morrazo.

En términos porcentuales, el peso de la pesca, el marisqueo y sus actividades relacionadas era del 11,57% de todo el mercado laboral de O Morrazo en el ejercicio 2011. Ahora mismo solo representa el 6,35% de toda la actividad laboral, lo que supone una caída de más de cinco puntos.

Empleados del hogar

Al contrario que con la pesca, el régimen especial de empleados del hogar crece. Tiene ahora 433 cotizantes, que son 27 más que hace 15 años. Se trata de un sector que históricamente contó con mucho trabajo en negro. Eso sí, su situación actual no es la mejor de la serie histórica. Hace solo un año había 16 trabajadores del hogar más dados de alta en la Seguridad Social que en estos momentos.

Los datos del paro que se conocerán esta misma semana determinarán si el final del verano causa estragos en una comarca cada vez más dependiente del sector servicios».