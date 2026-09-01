Crisis migratoria
El PP de Cangas se suma a convocatoria de apoyo a Ceuta
La concentración tendrá lugar mañana, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, convocada por la FEMP
El PP de Cangas se suma a la convocatoria de apoyo a Ceuta «ante el silencio y la pasividad del gobierno local» que difunde otras convocatorias oficiales similares. La concentración está convocada para mañana, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, y está organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asegura el PP que el triparto (BNG, PSOE, EU) optó por trasladar a los vecinos esta cita. Desde el PP se considera incomprensible y decepcionante el silencio del ejecutivo de Araceli Gestido delante de una crisis que requiere la implicación y la empatía de todos los Concellos del Estado. Indica que la movilización tiene el objetivo solidarizarse con una población que soporta una presión extraordinaria sobre sus recursos asistenciales , su seguridad y su convivencia diaria. Los populares recuerda n que el límite fronterizo de Ceuta es la frontera común de toda España y de Europa, por lo que el Estado de Derecho quiere una respuesta de Estado decidida y la llegada de medios materiales y humanos suficientes para no dejar la ciudad solo ante la mencionada emergencia.
También dice que la concentración servirá para reconocer públicamente la labor esencial y el sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad, persona de servicios sociales y voluntarios que trabaja a diario para mantener el orden en la ciudad autónoma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
- Cangas renueva la devoción en su Cristo con una procesión multitudinaria
- La Guardia Civil incauta 2,5 toneladas de sardina en Aldán
- La Xunta inicia los trabajos de mantenimiento en los viaductos de la Autovía do Morrazo, con desvíos al tráfico desde el martes 1 de septiembre
- Cangas prepara el día grande de las Festas do Cristo, con la procesión y los fuegos
- Cangas amplía a 170 metros la franja de seguridad por los fuegos de las Festas do Cristo
- La belleza de las mareas vivas