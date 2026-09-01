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Crisis migratoria

El PP de Cangas se suma a convocatoria de apoyo a Ceuta

La concentración tendrá lugar mañana, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, convocada por la FEMP

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Juan Calvo

Cangas

El PP de Cangas se suma a la convocatoria de apoyo a Ceuta «ante el silencio y la pasividad del gobierno local» que difunde otras convocatorias oficiales similares. La concentración está convocada para mañana, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, y está organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asegura el PP que el triparto (BNG, PSOE, EU) optó por trasladar a los vecinos esta cita. Desde el PP se considera incomprensible y decepcionante el silencio del ejecutivo de Araceli Gestido delante de una crisis que requiere la implicación y la empatía de todos los Concellos del Estado. Indica que la movilización tiene el objetivo solidarizarse con una población que soporta una presión extraordinaria sobre sus recursos asistenciales , su seguridad y su convivencia diaria. Los populares recuerda n que el límite fronterizo de Ceuta es la frontera común de toda España y de Europa, por lo que el Estado de Derecho quiere una respuesta de Estado decidida y la llegada de medios materiales y humanos suficientes para no dejar la ciudad solo ante la mencionada emergencia.

También dice que la concentración servirá para reconocer públicamente la labor esencial y el sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad, persona de servicios sociales y voluntarios que trabaja a diario para mantener el orden en la ciudad autónoma.

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