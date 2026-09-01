La ordenanza de la basura regresa a la asamblea comarcal con tres alegaciones

El gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, integrado por BNG, PSOE y EU, llevará de nuevo a asamblea la Ordenanza Reguladora del Servicio de Gestión Integrada de Residuos, cuya redacción causó revuelo en un inicio sobre todo por su régimen sancionador que contempla multas de entre 300 y 2.000 euros, para infracciones consideradas leves en el propio texto como no separar los residuos por fracciones para su reciclaje, depositar la basura fuera del horario establecido, manipular o desplazar contenedores o no compostar en casa los residuos orgánicos.

Tras su aprobación inicial con los votos en contra de la oposición a comienzos de julio, el texto tiene que regresar a pleno para votar las alegaciones presentadas y proceder a la aprobación definitiva, que presumiblemente se adoptará con los votos del gobierno tripartito. Y es que se presentaron tres alegaciones entre las que están las del Partido Popular y las de Alternativa dos Veciños. La presidenta de turno de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explica que la Xerencia y la Secretaria de la Mancomunidade tienen que revisar el contenido de las alegaciones para después fijar una fecha para la mencionada asamblea. Este mismo miércoles los tres alcaldes y sus equipos se reunirán y se espera que avancen con estos trámites.

Ambas formaciones se mostraron muy críticas desde el principio con esta ordenanza, primero denunciando que se intentase aprobar por la vía de la Xunta de Goberno comarcal y forzando que finalmente tuviese que llevarse el debate a la asamblea iniciando el procedimiento de nuevo. Las alegaciones de la oposición se centran en otros muchos aspectos.

Desde AV, que representa la exalcaldesa de Cangas Victoria Portas, explican que el objetivo principal de las objeciones que presentan al documento pasa por «corregir medidas que consideramos desproporcionadas y de difícil aplicación». Entre las mejoras que piden están «corregir el tratamiento de los locales sin actividad, aclarar el alcance de las facultades inspectoras y evitar que determinados sectores tengan que asumir nuevos costes «sin una justificación suficiente».

Otro de los aspectos que más quejas generaron, sobre todo en el sector hostelero, de la nueva ordenanza, es el del establecimiento de horarios fijos para depositar los residuos en los contenedores, en principio entre las 20.00 y las 23.00 horas. De hecho el PP, en sus alegaciones, reclama que la redacción final permita a la ciudadanía conocer «de forma clara, accesible y con antelación suficiente cuál es el horario aplicable».

A finales de abril los tres alcaldes se reunieron con representantes del comercio agrupados en la federación Fecimo. Entonces se acordó que los establecimientos adheridos a la recogida de biorresiduos puerta a puerta contarán con «horarios orientativos», sin estar sometidos a una aplicación excesivamente rígida.

Más personal

Por otro lado, concluyó el proceso de oposición para ampliar la plantilla de la Mancomunidade con la contratación de una técnica auxiliar de medio ambiente. Se incorporará a su cargo hoy mismo.