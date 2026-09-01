El FICBueu proyectará 78 cintas, con 41 estrenos en Galicia y 19 en España

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) comienza este viernes su decimonovena edición y antes de que arranquen las proyecciones celebró su presentación oficial, una puesta de largo para la que eligió la Sala Urbano Lugrís del Museo Massó y contó con representantes de tres de las cuatro administraciones que apoyan al festival. Un certamen que este año proyectará hasta un total de 78 cortometrajes entre sus distintas secciones, de los que 41 se podrán ver por primera vez en Galicia y 19 serán estrenos absolutos en España. El FICBueu de este año promete calidad, mucha calidad. La selección fue la más complicada de los últimos años, con varias cintas que se quedaron fuera del programa final y que en ediciones previas hubiesen estado en alguna de las secciones, tal como aseguraban desde la dirección del festival bueués Manuel Pena y María Ruiz.

Esta puesta de largo contó con la presencia del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; el diputado de Cultura de la Diputación, Jorge Cubela; y el alcalde, Félix Juncal, y la concejala de Cultura, Carmen García. El cuarto patrocinador del FICBueu es el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). Desde todas las administraciones destacaron la relevancia y visibilidad de un festival que está a punto de cumplir 20 años. «É un certame que presta atención ao formato das curtas, ten unha mirada especial sobre as producións galegas, proxectará cintas de catro continentes e conta cunha programación de actividades paralelas, con atención aos máis pequenos co MiniFic», apunta Jacobo Sutil.

El FICBueu forma parte del programa Rías Baixas FilmFest de la Diputación de Pontevedra, una convocatoria en la que siempre obtiene una de las mejores puntuaciones a nivel técnico. Jorge Cubela también aludió a esa colaboración entre administraciones para apoyar y viabilizar iniciativas como el FICBueu. «A cultura sempre suma e multiplica, nunca resta ou divide», aseguró.

La concejala de Cultura de Bueu felicitó a la dirección del festival por un crecimiento que desde el consistorio se ha seguido muy de cerca. «Para Bueu é unha cita de referencia e despois dun verán frenético agora invita á calma, a ver as cousas desde outra perspectiva e convida á reflexión», manifestó Carmen García.

Escala Un Cincuenta Mil / FICBueu

Esa apuesta por la reflexión protagoniza la primera parte de la programación del FICBueu. El viernes se abre con un concierto de jazz de Chus Pazos Ensemble (20.00 h) y con la proyección de «La Jetée» (21.00 h), que avanza la temática sobre la que girará este año la Sección Retrospectiva y el Caderno FICBueu#7: la ciencia ficción. El sábado 5 se desarrollarán a lo largo de todo el día las Xornadas Culturais, en las que a través charlas y coloquios con distintos expertos se propone una reflexión sobre los límites éticos, culturales, políticos e industriales del cine. Unas jornadas que concluirán con la proyección de «Les Rendez-vous de Anna», de Chantal Akerman (20.00 h).

El certamen de cortometrajes como tal arrancará a partir del domingo. En primer lugar se presentará en la sala Amalia Domínguez Búa el Caderno FICBueu#7, que realiza un repaso sobre los cortos más importantes dentro del género de la ciencia ficción (11.00 h). La autora es Irene de Lucas Ramón, doctora en Comunicación Audiovisual y especialista en historia del cine y sus figuras pioneras. Al acabar las actividades se trasladarán al Centro Social do Mar, donde a las 12.30 horas se proyectará una selección de diez de las producciones citadas en la publicación. Una sesión de 90 minutos de ciencia ficción dentro de la Sección Retrospectiva.

Por la tarde será el turno de la secciones Descubertas y GZ_00, que concluirán con un coloquio.

Las proyecciones de la Sección Oficial comenzarán el lunes 7 y se extenderán hasta el sábado 12 de septiembre. Serán dos pases diarios, a las 19.00 y a las 21.30 h. Uno de los valores añadidos de estas sesiones es que incluirán coloquios con directores, intérpretes o miembros del equipo técnico de algunos de los cortos. La Sección Oficial incluye tres producciones gallegas. «Temos a ópera prima de Ángel Suanzes, ‘Escala un cincuenta mil’; a curta de animación ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema, e que está baseada nun cómic que gañou o Premio Nacional en 2024; e ‘Lucus’, de David Fidalgo», destaca María Ruiz.

El viernes 11 y el sábado 12 serán también las proyecciones de las escuelas internacionales y gallegas y al final de la jornada del sábado se conocerá el palmarés de premios de este año. Una de las novedades de esta edición es que el domingo, a las 18.30 h, habrá una sesión especial en la que se proyectarán algunos de los cortometrajes premiados.

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El festival aún se extenderá una semana más, del lunes 14 al sábado 19 de diciembre con el MiniFIC, que incluirá pases para los colegios y una última jornada de carácter familiar con talleres, música y proyecciones.